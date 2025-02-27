Что делать, если не можете оплатить кредит: казахстанцам напомнили важную деталь
Казахстанцам в агентстве напомнили, что один из способов временно облегчить долговую нагрузку – оформить отсрочку.
Что такое отсрочка по кредиту?
Отсрочка – это временное освобождение заемщика от внесения платежей по кредиту.
Однако важно понимать, что это не списание долга, а перенос выплат на более поздний срок. В дальнейшем банк либо увеличит период кредитования, либо повысит ежемесячный платеж, чтобы компенсировать пропущенные суммы.
Отсрочка не портит кредитную историю, если заемщик оформил ее официально и продолжает соблюдать условия договора.
Кто может получить отсрочку?
Банки рассматривают запросы на отсрочку в индивидуальном порядке. Обычно положительное решение принимается, если клиент столкнулся с объективными финансовыми трудностями, такими как:
- временная нетрудоспособность из-за болезни;
- увольнение по сокращению штата;
- резкое снижение дохода;
- увеличение числа иждивенцев (например, рождение ребенка);
- форс-мажорные обстоятельства (пожар, затопление и другое).
Военнослужащие, проходящие срочную службу, получают отсрочку автоматически – она включается без необходимости подачи заявления. Это правило действует с 2024 года и распространяется не только на период службы, но и на 60 дней после ее окончания. В отличие от стандартной отсрочки, во время службы и дополнительных 60 дней не начисляются проценты и штрафы.
Как оформить отсрочку?
1. Обратитесь к своему кредитору
Подайте заявление в отделении банка или МФО, через мобильное приложение или по электронной почте.
Чем раньше вы уведомите кредитора о проблеме, тем выше шансы на положительное решение.
2. Подготовьте документы
К заявлению необходимо приложить доказательства финансовых трудностей:
- приказ об увольнении или справку о сокращении;
- медицинские справки;
- документы, подтверждающие снижение зарплаты;
- свидетельство о рождении ребенка (если причина в увеличении иждивенцев).
3. Дождитесь решения
Кредитор рассматривает заявление до 15 рабочих дней. Возможные варианты ответа:
- одобрение отсрочки;
- отказ с указанием причины;
- предложение альтернативных условий (реструктуризация, снижение ставки и др.).
Если вы получили отказ необоснованно, можно обратиться к банковскому омбудсману (для кредитов в банках) или микрофинансовому омбудсману (для займов в МФО). Если их решение также не устроит, то можно подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Важно помнить:
- отсрочка предоставляется максимум на шесть месяцев;
- чем дольше длится отсрочка, тем выше итоговая переплата;
- запрос на отсрочку лучше подать заранее до возникновения просрочек.
7 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев обратился к банкирам, которых призвал помочь казахстанцам выбраться из долговой ямы.