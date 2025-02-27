Что делать, если не можете оплатить кредит: казахстанцам напомнили важную деталь

Если у вас возникли финансовые трудности и вы не можете вовремя внести платеж по кредиту, не стоит игнорировать проблему. Об этом 27 февраля 2025 года заявили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам в агентстве напомнили, что один из способов временно облегчить долговую нагрузку – оформить отсрочку.

Что такое отсрочка по кредиту?

Отсрочка – это временное освобождение заемщика от внесения платежей по кредиту.

Однако важно понимать, что это не списание долга, а перенос выплат на более поздний срок. В дальнейшем банк либо увеличит период кредитования, либо повысит ежемесячный платеж, чтобы компенсировать пропущенные суммы.

Отсрочка не портит кредитную историю, если заемщик оформил ее официально и продолжает соблюдать условия договора.

Кто может получить отсрочку?

Банки рассматривают запросы на отсрочку в индивидуальном порядке. Обычно положительное решение принимается, если клиент столкнулся с объективными финансовыми трудностями, такими как:

временная нетрудоспособность из-за болезни;

увольнение по сокращению штата;

резкое снижение дохода;

увеличение числа иждивенцев (например, рождение ребенка);

форс-мажорные обстоятельства (пожар, затопление и другое).

Военнослужащие, проходящие срочную службу, получают отсрочку автоматически – она включается без необходимости подачи заявления. Это правило действует с 2024 года и распространяется не только на период службы, но и на 60 дней после ее окончания. В отличие от стандартной отсрочки, во время службы и дополнительных 60 дней не начисляются проценты и штрафы.

Как оформить отсрочку?

1. Обратитесь к своему кредитору

Подайте заявление в отделении банка или МФО, через мобильное приложение или по электронной почте.

Чем раньше вы уведомите кредитора о проблеме, тем выше шансы на положительное решение.

2. Подготовьте документы

К заявлению необходимо приложить доказательства финансовых трудностей:

приказ об увольнении или справку о сокращении;

медицинские справки;

документы, подтверждающие снижение зарплаты;

свидетельство о рождении ребенка (если причина в увеличении иждивенцев).

3. Дождитесь решения

Кредитор рассматривает заявление до 15 рабочих дней. Возможные варианты ответа:

одобрение отсрочки;

отказ с указанием причины;

предложение альтернативных условий (реструктуризация, снижение ставки и др.).

Если вы получили отказ необоснованно, можно обратиться к банковскому омбудсману (для кредитов в банках) или микрофинансовому омбудсману (для займов в МФО). Если их решение также не устроит, то можно подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Важно помнить:

отсрочка предоставляется максимум на шесть месяцев;

чем дольше длится отсрочка, тем выше итоговая переплата;

запрос на отсрочку лучше подать заранее до возникновения просрочек.

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