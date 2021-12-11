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12:19 11.12.2021

Казахстанец выиграл международный турнир по теннису среди юниоров

Фото: НОК РК
В городе Осло на турнире серии Tennis Europe третьей категории среди игроков до 14 лет казахстанец стал победителем в одиночном и финалистом в парном разрядах, сообщает Zakon.kz.   

В финале Зангар Нурланулы за 2 часа и 40 минут победил француза Лене Кутюрье со счетом 4:6, 6:0, 6:3, которого неделю назад обыграл здесь же, в Норвегии, на соревновании в городе Берген.

В 1/2 финала Зангар одолел первую ракетку соревнования и лучшего теннисиста Франции в возрасте до 14 лет Лене Пети 7:5, 7:6. Игра длилась 2 часа и 18 минут. Таким образом, наш спортсмен выиграл в этом сезоне третий турнир серии ТЕ в одиночном разряде и еще в двух стал финалистом.Национальный олимпийский комитет

До конца года казахстанец сыграет на турнире в Стамбуле и после недельного отдыха начнет подготовку к новому сезону. 

Дана Тургынбай
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