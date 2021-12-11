Туман, метель и гололед ожидаются в Казахстане

На юге Костанайской области синоптики прогнозируют низовую метель. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области — гололед. На севере, на западе области — туман. В Актау ночью и утром — туман.

Ночью на юго-востоке Актюбинской области прогнозируются гололед, низовая метель, ветер северо-восточный, на востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман. В Караганде днем — гололед, низовая метель. В Жезказгане — гололед, низовая метель.

На севере Западно-Казахстанской области — туман. В Уральске ночью и утром — туман

На севере Туркестанской области — туман, гололед. Ветер юго-западный, днем в горных районах 15-20 м/с.