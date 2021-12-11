В Алматы состоялся премьерный показ документального фильма о желтоксановцах

Вместе с представителями всех желтоксановских организаций премьеру посетил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Документальный фильм рассказывает о судьбах участников — активистов декабрьских событий 1986 года и ключевом значении в них Алматы. Зрителю представлены уникальные архивные кадры, эксклюзивные интервью с интересными людьми, простым и понятным языком описан процесс политической модернизации страны. Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость прежде всего» сказал, что «в 1986 году сыновья и дочери казахского народа, не побоявшись гнева советской власти, вышли на улицы, чтобы защитить честь нации. Символично, что ровно пять лет спустя была провозглашена наша независимость. Нам необходимо по достоинству оценить и всячески популяризировать мужество и подвиг героев Желтоксана».

В документальном фильме «Желтоқсан – Ел Тәуелсіздігінің бастауы» дается объективная оценка сложного исторического периода, тернистого пути к великой цели — обретению независимости. Молодые люди, выступившие за свободу волеизъявления, наткнулись на стену тоталитарной системы, подавившей это восстание духа.

Писатель, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов отметил значимость такой работы, объективно рассказывающей о событиях тех лет.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фильм получился очень хорошим, по-настоящему документальным. Использованы архивные документы, хроника, приведены рассказы очевидцев и участников декабрьских событий. Благодаря поддержке акимата Алматы сделан еще один важный шаг для объективной оценки истории и роли желтоксановцев. Писатель, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов

На премьерный просмотр фильма были приглашены представители всех желтоксановских организаций. Среди них Нұрлыбек Қуанбаев, Гүлбаһрам Жүніс, Мырзағұл Тәжіғұлұлы, Үміт Босманова, Талғат Рысқұлбек, Гүлмира Баятқызы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Документальный фильм снят творческой группой телеканала «Алматы» в составе режиссера Атлана Булыбаева, редактора Айданы Шалкаровой и продюсера Айгерим Аскарбай. Съемочный процесс длился около пяти месяцев, в результате зрителям представлен 60-минутный документальный телепроект.

Генеральный директор телеканала «Алматы» Нұржан Мухамеджанова отметила, что декабрьские события занимают особое место в национальной истории.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Исторически справедливой оценкой можно считать слова Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, который назвал участников декабрьского движения первыми ласточками свободы и независимости. Президент Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул историческое значение тех событий, отметив мужество их участников. Популяризации мужества и подвига участников декабрьских событий посвящен этот фильм. Генеральный директор телеканала «Алматы» Нұржан Мухамеджанова

Как отмечается, в рамках мер по сохранению истории, в том числе памяти о событиях 1986 года, в Алматы название «Желтоксан» носит улица, на пересечении которой с Площадью Республики расположен монумент «Тәуелсіздік таңы».

Он создан по инициативе Первого Президента — Елбасы Нурсултана Назарбаева. Улицы города Алматы получили имена таких героев, как Кайрат Рыскулбеков, Ляззат Асанова, Ербол Сыпатаев.