Казахстанец завоевал титул от WBC

Как сообщает vesti.kz, в Алматы проходит вечер профессионального бокса MTK Kazakhstan.

Бой Шайкен и Гордиенко был рассчитан на 10 раундов и закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Талгат Шайкен одержал седьмую победу на профи-ринге и стал «молодежным» чемпионом мира WBC, а Владимир Гордиенко потерпел четвертое поражение в карьере.

Хедлайнерами вечера бокса в Алматы станут Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и Стивен Уорд (13-1, 4 КО) — они оспорят пояс WBA Gold.