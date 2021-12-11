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22:18 11.12.2021

Казахстанец завоевал титул от WBC

Фото: olympic.kz
Финалист юношеской Олимпиады и чемпион Азии по боксу среди молодежи из Казахстана 21-летний Талгат Шайкен провел бой с украинцем Владимиром Гордиенко, передает Zakon.kz.

Как сообщает vesti.kz, в Алматы проходит вечер профессионального бокса MTK Kazakhstan.

Бой Шайкен и Гордиенко был рассчитан на 10 раундов и закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Талгат Шайкен одержал седьмую победу на профи-ринге и стал «молодежным» чемпионом мира WBC, а Владимир Гордиенко потерпел четвертое поражение в карьере.

Хедлайнерами вечера бокса в Алматы станут Камшыбек Кункабаев (3-0, 3 КО) и Стивен Уорд (13-1, 4 КО) — они оспорят пояс WBA Gold.

Елена Беляева
Алматы
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