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22:43 11.12.2021

Мощный торнадо обрушился на штат Кентукки в США

Фото: pixabay
Не менее 50 человек погибли в результате обрушившегося на штат Кентукки торнадо, передает Zakon.kz.

Как пишет dw.com, также есть пострадавшие в Арканзасе, Иллинойсе и Теннесси.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал сообщения о последствиях торнадо «душераздирающими», предположив, что число погибших может быть до 100 человек.

Более других пострадал город Мэйнфилд, где стихия обрушила крышу на фабрике по производству свечей, в то время как внутри находились около 110 человек.

Ураган привел к сходу с рельсов грузового поезда компании CSX  на западе штата Кентукки. При этом, по словам представителей компании, никто не пострадал.

Бешир заявил, что прошедший ураган стал самым мощным в истории штата, а ущерб будет «одним из худших, которые мы видели за долгое время». Губернатор ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей и ликвидации последствий подключена Национальная гвардия.

Елена Беляева
США
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