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Мир

Растет число жертв стихийного бедствия в США

торнадо в США, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 19:10 Фото: социальная сеть X(бывшая Twitter)/@irene_makarenko
Разрушительные шторма с торнадо обрушились на американские штаты Миссури и Кентукки. В результате погибли 16 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на местные власти, девять человек погибли в округе Лорел штата Кентукки. В Сент-Луисе в штате Миссури зарегистрировано пять погибших, еще два человека стали жертвами стихии в округе Скотт.

"Торнадо, пронесшиеся по Миссури и Кентукки в пятницу, убили по меньшей мере 16 человек и ранили десятки других", – указано в материале.

Отмечается, что стихия повредила до 5 тыс. домов в Сент-Луисе. Больницы города приняли несколько десятков пострадавших, при этом один ребенок находится в критическом состоянии.

Кроме того, отключения электроэнергии из-за штормов затронули сотни тысяч людей на Среднем Западе и в средней части атлантического побережья США. Без света осталось более 500 тыс. американцев от Мичигана до Теннесси.

Ранее сообщалось, что торнадо разрушил город и унес жизни семерых человек в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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