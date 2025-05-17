Растет число жертв стихийного бедствия в США
Как пишет газета The New York Times со ссылкой на местные власти, девять человек погибли в округе Лорел штата Кентукки. В Сент-Луисе в штате Миссури зарегистрировано пять погибших, еще два человека стали жертвами стихии в округе Скотт.
"Торнадо, пронесшиеся по Миссури и Кентукки в пятницу, убили по меньшей мере 16 человек и ранили десятки других", – указано в материале.
Отмечается, что стихия повредила до 5 тыс. домов в Сент-Луисе. Больницы города приняли несколько десятков пострадавших, при этом один ребенок находится в критическом состоянии.
Кроме того, отключения электроэнергии из-за штормов затронули сотни тысяч людей на Среднем Западе и в средней части атлантического побережья США. Без света осталось более 500 тыс. американцев от Мичигана до Теннесси.
May 16, add.2#ClimateAwareness🚩keep informed— Irene (@irene_makarenko) May 17, 2025
⚠️🇺🇸#Tornado USA
🌪️Huge tornado in #Missouri
🌪️Tornado near Sikeston, Missouri
🌪️Long-lived tornado hit Linton and Bloomington, Indiana. Tornado easily lifted cars into the air
🌪️Aftermath in St. Louis, Missouri#TornadoEmergency https://t.co/joLpZv7y9X pic.twitter.com/GnjdimoRVK
Ранее сообщалось, что торнадо разрушил город и унес жизни семерых человек в США.