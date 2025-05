Растет число жертв стихийного бедствия в США

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на местные власти, девять человек погибли в округе Лорел штата Кентукки. В Сент-Луисе в штате Миссури зарегистрировано пять погибших, еще два человека стали жертвами стихии в округе Скотт.

Отмечается, что стихия повредила до 5 тыс. домов в Сент-Луисе. Больницы города приняли несколько десятков пострадавших, при этом один ребенок находится в критическом состоянии.

Кроме того, отключения электроэнергии из-за штормов затронули сотни тысяч людей на Среднем Западе и в средней части атлантического побережья США. Без света осталось более 500 тыс. американцев от Мичигана до Теннесси.

May 16, add.2#ClimateAwareness🚩keep informed



⚠️🇺🇸#Tornado USA

🌪️Huge tornado in #Missouri

🌪️Tornado near Sikeston, Missouri

🌪️Long-lived tornado hit Linton and Bloomington, Indiana. Tornado easily lifted cars into the air

🌪️Aftermath in St. Louis, Missouri#TornadoEmergency https://t.co/joLpZv7y9X pic.twitter.com/GnjdimoRVK