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00:16 12.12.2021

Blue Origin запустил свою ракету New Shepard в шестой раз в этом году

Фото: Instagram/blueorigin
Американская частная аэрокосмическая компания Джеффа Безоса впервые запустила шесть пассажиров одновременно, передает Zakon.kz.

Как сообщает space.com, среди пассажиров дочь астронавта Алана Шепарда - Лаура Шепард Черчли, телеведущий Майкл Стрэхэн, руководитель космической отрасли Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, венчурный капиталист Лейн Бесса и его сына Кэмерон Бесса.

Ракета была запущена с частного объекта Blue Origin в Западном Техасе и достигла отметки более 100 тыс. метров, прежде чем через несколько минут благополучно вернулась на Землю. От старта до финиша запуск длился около 11 минут.

Экипаж находился в невесомости около трех минут.

Елена Беляева
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