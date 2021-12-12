Blue Origin запустил свою ракету New Shepard в шестой раз в этом году

Как сообщает space.com, среди пассажиров дочь астронавта Алана Шепарда - Лаура Шепард Черчли, телеведущий Майкл Стрэхэн, руководитель космической отрасли Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, венчурный капиталист Лейн Бесса и его сына Кэмерон Бесса.

Ракета была запущена с частного объекта Blue Origin в Западном Техасе и достигла отметки более 100 тыс. метров, прежде чем через несколько минут благополучно вернулась на Землю. От старта до финиша запуск длился около 11 минут.

Экипаж находился в невесомости около трех минут.