Шесть случаев заражения «омикрон-штаммом» выявили в Турции

Один из случаев заражения власти зафиксировали в Стамбуле и пять других — в западной провинции Измир, пишет РБК .

Ни один из зараженных новым штаммом не нуждается в госпитализации. Это пациенты с очень незначительными симптомами, они находятся под амбулаторным наблюдением без каких-либо проблем. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа

За последние сутки коронавирусом в Турции заболели 19 255 человек, умер — 191. С начала пандемии COVID-19 выявили более чем у 9 млн граждан.