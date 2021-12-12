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07:22 12.12.2021

Шесть случаев заражения «омикрон-штаммом» выявили в Турции

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По словам министра здравоохранения Турции, в стране выявили первые случаи заражения «омикрон-штаммом» коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Один из случаев заражения власти зафиксировали в Стамбуле и пять других — в западной провинции Измир, пишет РБК .

Ни один из зараженных новым штаммом не нуждается в госпитализации. Это пациенты с очень незначительными симптомами, они находятся под амбулаторным наблюдением без каких-либо проблем.Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа

За последние сутки коронавирусом в Турции заболели 19 255 человек, умер — 191. С начала пандемии COVID-19 выявили более чем у 9 млн граждан.

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