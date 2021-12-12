Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 554 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 68,
в Алматы – 38,
в Шымкенте – 12,
в Акмолинской области – 48,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 23,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 15,
в Карагандинской области – 95,
в Костанайской области – 70,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 69,
в СКО – 74,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 979 484 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 163,
в Алматы – 50,
в Шымкенте – 15,
в Акмолинской области – 83,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 31,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 53,
в Жамбылской области – 7,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 115,
в Костанайской области – 5,
в Кызылординской области – 14,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 54,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 948 214 человек.