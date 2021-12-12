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08:00 12.12.2021

Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане

Фото: Zakon.kz
По сравнению с предыдущим днем прирост числа заболевших уменьшился на 14 случаев. Во всех регионах страны зафиксировано менее ста зараженных коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 554 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 68,

  • в Алматы – 38,

  • в Шымкенте – 12,

  • в Акмолинской области – 48,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 23,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 15,

  • в Карагандинской области – 95,

  • в Костанайской области – 70,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 69,

  • в СКО – 74,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 979 484 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 163,

  • в Алматы – 50,

  • в Шымкенте – 15,

  • в Акмолинской области – 83,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 31,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 53,

  • в Жамбылской области – 7,

  • в ЗКО – 20,

  • в Карагандинской области – 115,

  • в Костанайской области – 5,

  • в Кызылординской области – 14,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 12,

  • в СКО – 54,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 948 214 человек.

Дана Тургынбай
COVID-19 МВК Минздрав РК Казахстан
Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане
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