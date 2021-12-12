Заболеваемость COVID-19 снижается в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 554 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 68,

в Алматы – 38,

в Шымкенте – 12,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 23,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 95,

в Костанайской области – 70,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 69,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 979 484 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 163,

в Алматы – 50,

в Шымкенте – 15,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 31,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 53,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 115,

в Костанайской области – 5,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 54,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 948 214 человек.