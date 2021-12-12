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08:39 12.12.2021

Камшыбек Кункабаев завоевал титул чемпиона WBA

Фото: Instagram/kamshybek_kunkabayev
На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся поединок казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева с британцем Стивеном Уордом, сообщает Zakon.kz.

Бой Кункабаева и Уорда был титульным — на кону стоял вакантный пояс чемпиона WBA Gold, пишет Sports.kz.

Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, но Камшыбек смог одержать досрочную победу. В седьмом раунде рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у британца. Также в пятом раунде Уорду был отсчитан нокдаун.

Таким образом, Кункабаев выиграл четвертый бой на профи-ринге и стал обладателем пояса WBA Gold, а для Стивена Уорда это поражение стало вторым в карьере.

Дана Тургынбай
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