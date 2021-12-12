Камшыбек Кункабаев завоевал титул чемпиона WBA

Бой Кункабаева и Уорда был титульным — на кону стоял вакантный пояс чемпиона WBA Gold, пишет Sports.kz.

Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, но Камшыбек смог одержать досрочную победу. В седьмом раунде рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у британца. Также в пятом раунде Уорду был отсчитан нокдаун.

Таким образом, Кункабаев выиграл четвертый бой на профи-ринге и стал обладателем пояса WBA Gold, а для Стивена Уорда это поражение стало вторым в карьере.