Шарипова проиграла бой за звание абсолютной чемпионки мира

Титульный бой в легком весе был рассчитан на десять раундов. На кону стояли все чемпионские пояса Тейлор: WBC, WBO, WBA, IBF.

Поединок закончился победой Тейлор, однако лишь единогласным решением судей — Шариповой удалось выстоять против абсолютной чемпионки на протяжении всей дистанции.

Кэти Тейлор одержала двадцатую победу в профессиональной карьере и защитила звание абсолютной чемпионки мира в легком весе.

Фируза Шарипова потерпела второе поражение на профи-ринге. До этого момента казахстанка не проигрывала более пяти лет — с дебютного боя в профессионалах в мае 2016 года.