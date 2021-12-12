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09:37 12.12.2021

Шарипова проиграла бой за звание абсолютной чемпионки мира

Фото: Instagram/sharipova_firuza
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова провела бой с ирландкой Кэти Тейлор в Ливерпуле, сообщает Zakon.kz.

Титульный бой в легком весе был рассчитан на десять раундов. На кону стояли все чемпионские пояса Тейлор: WBC, WBO, WBA, IBF.

Поединок закончился победой Тейлор, однако лишь единогласным решением судей — Шариповой удалось выстоять против абсолютной чемпионки на протяжении всей дистанции.

Кэти Тейлор одержала двадцатую победу в профессиональной карьере и защитила звание абсолютной чемпионки мира в легком весе.

Фируза Шарипова потерпела второе поражение на профи-ринге. До этого момента казахстанка не проигрывала более пяти лет — с дебютного боя в профессионалах в мае 2016 года. 

Дана Тургынбай
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