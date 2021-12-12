Представителям каких знаков зодиака повезет с деньгами к концу декабря

Третья декада декабря будет удачной для целого ряда представителей зодиакального круга, пишет Белновости.

Овен

Приятным сюрпризом для Овнов окажутся денежные средства, пришедшие в третьей декаде декабря. На такую роскошь они точно не рассчитывали, но получат ее благодаря своим навыкам в ведении переговоров.

Близнецы

Умение договариваться принесет неплохой доход работодателю Овнов, а им достанется вполне заслуженная премия. Также у них будет возможность выиграть деньги в лотерею или же получить наследство.

Денежная удача обязательно придет к Близнецам. Многие из них смогут в конце месяца получить старый долг, а также неожиданную возможность подзаработать.

Не станут отказываться Близнецы и от хорошего предложения сменить работу. Многие присматриваются к вакансиям на специализированных сайтах или просматривают объявления в газетах. Смена работы для них вопрос времени, ведь они давно готовы пойти туда, где платят больше.

Лев

На приход серьезной суммы денежных средств могут рассчитывать Львы. Третья декада декабря может одарить их как дополнительным источником дохода, так и вполне заслуженной премией.

Многие Львы получат доход от сделанных ранее вложений. Особенно большой доход принесет недвижимость, которую они сдают в аренду. Также можно рассчитывать на какой-то дорогой подарок или находку.

Весы

Рассчитывать на серьезную прибавку в бюджет могут Весы. Их основным источником дохода будет заработная плата, которую могут ощутимо прибавить.

Плюсом к ней может оказаться довольно внушительная премия, на нее могут рассчитывать те, кто хорошо работал и не бегал от работы.

Неплохо повысить доход получится за счет сверхурочной работы или выхода в выходные дни. Единственное, на чем стоит заострить внимание, – не стоит давать деньги в долг, даже если их много, есть шанс, что долг не вернется.

Козерог