Самая яркая комета года приблизилась на максимальное расстояние к Земле

Комету открыл американский астроном Грегори Джордж Леонард в обсерватории Маунт-Леммон (Аризона, США) 3 января 2021 года, тогда комета находилась на расстоянии 5 а. е. (750 млн км) от Солнца. Она была названа C/2021 A1 (Leonard). (В этом названии буква «C» означает «непериодическая комета», а сочетание «2021 A1» говорит о том, что это была первая комета, открытая в первой половине января 2021 года.) Пресс-служба Московского планетария

Отмечается, что комета пересечет Солнечную систему лишь однажды и больше к нам не вернется. Так что у землян будет всего один шанс увидеть ее.

Комета Леонарда летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с, что на 6 км/с быстрее прошлогодней кометы Neowise. Из-за такой скорости положение кометы Леонарда в небе для наблюдателей с Земли ежедневно меняется.