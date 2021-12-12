16:52 12.12.2021
Самая яркая комета года приблизилась на максимальное расстояние к Земле
Фото: pixabay
Астрономы Московского планетария ожидают, что 12-13 декабря комета Леонарда станет доступна для наблюдений невооруженным глазом, передает Zakon.kz.
Комету открыл американский астроном Грегори Джордж Леонард в обсерватории Маунт-Леммон (Аризона, США) 3 января 2021 года, тогда комета находилась на расстоянии 5 а. е. (750 млн км) от Солнца. Она была названа C/2021 A1 (Leonard). (В этом названии буква «C» означает «непериодическая комета», а сочетание «2021 A1» говорит о том, что это была первая комета, открытая в первой половине января 2021 года.) Пресс-служба Московского планетария
Отмечается, что комета пересечет Солнечную систему лишь однажды и больше к нам не вернется. Так что у землян будет всего один шанс увидеть ее.
Комета Леонарда летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с, что на 6 км/с быстрее прошлогодней кометы Neowise. Из-за такой скорости положение кометы Леонарда в небе для наблюдателей с Земли ежедневно меняется.
Большую часть времени, в течение которого комету можно будет наблюдать, направления ее пылевого и газового хвостов будут совпадать. Только в период с 10 по 13 декабря между двумя хвостами сформируется заметный глазу угол; его величина не превысит 30°. Пресс-служба Московского планетария