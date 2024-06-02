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"Дьявольская комета" приблизится к Земле на максимальное расстояние

&quot;Дьявольская комета&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 10:13 Фото: globallookpress.com
2 июня 2024 года необычная рогатая комета, известная серией вспышек и получившая прозвище "дьявольская комета", приблизится к Земле на максимально близкое расстояние, сообщает Zakon.kz.

Нечеткий объект в бинокль или телескоп могут увидеть жители Южного полушария.

Учитывая, что комета не будет проходить мимо Земли еще несколько десятилетий, коллективные наблюдения астрономов могут дать ключевое понимание ее истинной природы и поведения.

В воскресенье, 2 июня, комета приблизится к Земле и будет находиться на расстоянии более 230 миллионов километров от нашей планеты и не будет представлять опасности.

Для справки: Солнце находится на расстоянии 149 миллионов километров от Земли.

Яркость кометы достигла пика в конце апреля и постепенно угасала в течение трех-четырех недель, рассказал доктор Дэйв Шлейхер, астроном из обсерватории Лоуэлла в Аризоне.

"Для людей, живущих ниже экватора, ближайшие недели и месяцы могут стать первым хорошим шансом увидеть космический объект с 1950-х годов", — сказал астроном доктор Тедди Карета, научный сотрудник Лоуэлла.
"Дьявольская комета", фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 10:13

Фото: Gianluca Masi/Virtual Telescope Project/CNN

По оценкам астрономов, диаметр массивной кометы составляет от 10 до 20 километров.

Официально известный как комета 12P/Понс-Брукса, небесный объект 21 апреля приблизился к Солнцу на расстояние 119,7 миллиона километров от нашей звезды.

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