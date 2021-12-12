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Законодательство РК
19:11 12.12.2021

Парень угрожал ножом водителю маршрутного автобуса в Караганде

Фото: pixabay
Подозреваемый установлен и задержан, передает Zakon.kz.
12 декабря в ЦОУ УП города Караганды поступило сообщение о том, что на одной из остановок неизвестный кидался с ножом на водителя маршрутного автобуса и выражался нецензурной бранью в адрес кондуктора. Сотрудниками полка патрульной полиции УП города Караганды установлен и задержан 23-летний житель города. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Выяснилось, что подозреваемый в салоне автобуса раскидывал мусор. На замечания кондуктора реагировал неадекватно.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 части 3 УК РК «Хулиганство».

Елена Беляева
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