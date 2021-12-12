«Омикрон-штамм» менее опасен, чем «дельта» — ВОЗ

На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрона». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта. Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения

Как пишет Gazeta.ru, предварительные данные свидетельствуют о том, что новый штамм будет менее опасным, поскольку большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.

Также в ВОЗ сообщили, что «омикрон» выявлен уже в 63 странах. Согласно прогнозам организации, он превзойдет «дельта-штамм» по скорости распространения в мире.

Штамм коронавирусной инфекции, получивший во Всемирной организации здравоохранения обозначение «омикрон», выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты COVID-19.