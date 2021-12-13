Президент подписал указ о награждении ряда казахстанцев

В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, деятели культуры и науки, спортсмены, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Официальный сайт Акорды

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю А. Ашимову (Тарази), главному врачу ГКП «Онкологический центр» города Нур-Султана М. Тулетаеву, генеральному директору ТОО «Казцинк» Восточно-Казахстанской области А. Хмелеву.

Орденом «Отан» награждены:

писатель С. Досанов;

ветеран труда М. Жолдасбеков;

поэтесса А. Бахтыгереева.

Орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев»:

председатель Конституционного совета Қ. Мәми;

председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» А. Айдарбаев;

председатель правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Сызганова» Б. Баймаханов;

председатель совета директоров TOO «Bazis Holding Сompany» А. Белович;

писатель Д. Исабеков;

глава Православной Церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Орденом «Барыс» І степени награждены:

генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит» В. Валиев;

президент АО «ТНК «Казхром» А. Есенжулов;

председатель правления – ректор НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» Т. Есполов;

президент НАО «Отандастар қоры» Н. Абыкаев;

директор филиала РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» в городе Алматы А. Коразбаев;

акционер – основатель ENRC PLC А. Машкевич;

депутат Мажилиса Парламента Д. Назарбаева;

ветераны труда Н. Исингарин, Қ. Сұлтанов, Т. Сулейменов, З. Федотова,

Орденом «Барыс» II степени:

председатель Сената Парламента М. Ашимбаев;

председатель совета директоров ОЮЛ «Концерн TNS-group» Т. Джумагулов;

актер АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» Н. Ихтымбаев;

поэт и писатель В. Михайлов;

учитель КГКП «Павлодарский колледж сферы обслуживания» Н. Покидова;

президент ТОО «Саутс-Ойл» С. Сейтжанов;

заместитель директора ТОО «Alanda Clinic» С. Токпанов;

министр внутренних дел Е. Тургумбаев;

ветеран труда А. Туяков.

Орденом «Барыс» IІI степени:

культуролог К. Абаев;

генеральный директор РГП «Банкнотная фабрика Национального банка» Б. Альжанов;

первый заместитель председателя партии Nur Otan Б. Байбек;

ветераны труда М. Байғұт, Г. Байназаров, Р. Тусупбеков,

председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Е. Бахмутова;

директор ТОО «Центр научно-клинической кардиохирургии и трансплантологии» С. Джошибаев;

исполнительный директор ЧФ «Фонд Нурсултана Назарбаева» К. Джумабаев;

академик Национальной академии наук З. Дюсенбеков;

председатель совета директоров АО «Компания «Монтажспецстрой» Е. Ежиков-Бабаханов;

председатель РОО «Союз писателей Казахстана» Ұ. Есдәулет;

поэтесса Х. Есенқарақызы;

председатель Общественного совета города Нур-Султана С. Есилов;

председатель Совета ветеранов Туркестанской области Ж. Мауленкулов;

артист РГКП «Казахская государственная филармония имени Жамбыла» Н. Нусипжанов;

председатель совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Э. Огай;

профессор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова» К. Ормантаев;

председатель совета директоров холдинга BI Group А. Рахимбаев;

председатель правления АО «Самрук-Казына» А. Саткалиев;

профессор РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова» Е. Сергебаев;

председатель правления – ректор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева» Е. Сыдыков;

депутат Мажилиса Парламента Б. Тлеухан;

первый заместитель председателя РОО «Всемирная ассоциация казахов» З. Турисбеков.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 видным представителям науки и культуры, в том числе артистам театра и кино М. Аджибекову, Ж. Курманбекову и Л. Крючковой, режиссеру Д. Омирбаеву, искусствоведу Е. Резниковой и другим.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген ұстазы» присвоено учителю ГУ «Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная «Малая академия искусств имени Н. Тлендиева» Д. Торехановой.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых артист РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова» Б. Абдилманов, директор ТОО «Ершовское-2» С. Агайдаров, генеральный директор РОО «Ветераны нефтегазового комплекса» З. Алшымбаев, директор научно-исследовательского центра «Отырар кітапханасы» Т. Жұртбай, директор Центра экономического анализа «Ракурс» О. Жандосов, хормейстер камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии имени Акана Серы Ю. Колчин, заведующий редакцией газеты «Қазақ әдебиеті» Е. Жаппасұлы, заместитель директора департамента Международного финансового центра «Астана» Ш. Құрманбайұлы, писатель З. Наурызбаева, председатель совета директоров ТОО «Альтаир» А. Потиченко и другие.

Ордена «Достық» II степени удостоены Уполномоченный по правам человека Э. Азимова, председатель правления АО «Kaspi.kz» М. Ломтадзе.

В числе награжденных орденом «Құрмет» известная шахматистка Ж. Абдумалик, главный дирижер НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» А. Бурибаев, руководитель ГККП «Высший технический колледж города Кокшетау» А. Еслямова, президент ОЮЛ «Ассоциация боевых искусств» Б. Истыбаев, учитель КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия имени И. Трубицына» Жамбылской области Н. Каймалакова, заведующий лабораторией РГП «НИИ проблем биологической безопасности» А. Наханов, сталевар-конвертор АО «АрселорМиттал Темиртау» В. Пастух, директор ГУ «Гимназия № 3 для одаренных детей» города Павлодар К. Куспекова, врач ГКП «Городская клиническая больница № 1» города Шымкента Ж. Суйгенбаев, режиссер К. Умаров.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 105 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.

Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 553 человека.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Президентом Республики Казахстан 6 декабря 2021 года подписан Указ «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби». Официальный сайт Акорды

Рассмотрев решение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, президент Республики Казахстан постановил присудить Государственную премию Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби двум работам.

За работу на тему «Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата «Розеофунгин-АС», представленную товариществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, академиком Садановым Аманкелди Курбановичем. В составе коллектива авторов: Балгимбаева Ася Султановна – главный научный сотрудник, кандидат биологических наук; Березин Владимир Элеазарович – руководитель отдела вирусологии, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор биологических наук, профессор; Кулмагамбетов Ильяс Райханович – главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук; Треножникова Людмила Петровна – главный научный сотрудник, кандидат биологических наук и Ултанбекова Гульнара Даулетбаевна – исполняющая обязанности доцента факультета биологии и биотехнологии некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», кандидат биологических наук.

Также Государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби присуждена за цикл работ на тему «Обеспечение биологической безопасности Республики Казахстан: передовые научные технологии и производство», представленный республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, авторскому коллективу во главе с генеральным директором, доктором биологических наук, профессором, действительным членом Академии естественных наук Закарья Кунсулу. В коллективе авторов: Абдураимов Ергали Оринбасарович – заместитель генерального директора по науке и коммерциализации, доктор ветеринарных наук, профессор; Касенов Мархабат Мелисбекович – заместитель генерального директора по производственной деятельности, кандидат ветеринарных наук, профессор; Кутумбетов Леспек Бекболатович – заведующий лабораторией, доктор ветеринарных наук, профессор; Орынбаев Мухит Бармакулы – заведующий лабораторией, кандидат ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук; Султанкулова Куляйсан Турлыбаевна – заведующий лабораторией, кандидат биологических наук, профессор; Хайруллин Берик Мухитович – главный научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук, профессор.