Три казахстанца удостоены высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю Акиму Ашимову (Тарази), главному врачу ГКП «Онкологический центр» города Нур-Султана Мухтару Тулеутаеву, генеральному директору ТОО «Казцинк» Восточно-Казахстанской области Александру Хмелеву.