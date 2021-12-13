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Законодательство РК
08:09 13.12.2021

Три казахстанца удостоены высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

Фото: Акорда
В канун 30-летия Независимости президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері», сообщает Zakon.kz.   

За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии, в развитии здравоохранения Республики Казахстан и производственной деятельности высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено писателю Акиму Ашимову (Тарази), главному врачу ГКП «Онкологический центр» города Нур-Султана Мухтару Тулеутаеву, генеральному директору ТОО «Казцинк» Восточно-Казахстанской области Александру Хмелеву.

Дана Тургынбай
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