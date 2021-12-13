Где взять деньги к праздникам?

Микрозаем

Микрозаем — вариант «перехватить» небольшую сумму до зарплаты, но придется сильно переплатить, так как подобные кредиты выдаются под очень высокую процентную ставку. Кредит в банке брать значительно выгоднее.

Ломбард

Еще один способ «дожить» до зарплаты. Но и тут не обойдется без существенной переплаты, за хранение вещей в ломбарде придется заплатить. Кроме того, если вы не заберете свой залог в указанный срок, вашу вещь могут кому-то продать.

Продать ненужные вещи

Сейчас в интернете есть популярные сайты, на которых люди продают бывшие в употреблении вещи. Это может быть все что угодно: от одежды до детских колясок. Если у вас есть имущество, которым вы уже не пользуетесь — с легкостью избавьтесь от него! Только будьте аккуратны, не попадайтесь на уловки мошенников.

Подработать

Самый классический способ найти деньги — заработать их! Сейчас много возможностей найти дополнительный заработок. Вы можете «таксовать» по вечерам, если у вас есть автомобиль, или размещать платные отзывы в интернете. Если вы натура творческая, то можно делать различные изделия своими руками и продавать их. Это может быть что угодно: вязаные вещи, детские игрушки, предметы интерьера, сувениры, украшения и т. д.

Кредит в банке

Это самый оптимальный способ для тех, кому нужна сумма покрупнее. Можно, конечно, попробовать занять деньги у знакомых, но, как правило, в праздничный период у них тоже нет свободных средств.

Если у вас положительная кредитная история, можете рассчитывать на заём в размере от 200 тыс. до 6 млн тг. Например, сейчас в банке ВТБ (Казахстан) можно оформить кредит на сумму до 6 млн тг на срок до семи лет, по ставке от 15% годовых (ГЭСВ от 16,1%) и при этом получить кешбэк в размере 9% от суммы выплаченного вознаграждения банку, при соблюдении определенных условий договора!

Заявку на кредит можно оформить на сайте банка.