Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

С 2007 по 2015 год являлся экспертом, главным экспертом, начальником управления в Агентстве по регулированию естественных монополий, в Министерстве энергетики и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

С 2015 по 2020 год занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.