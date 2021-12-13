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Законодательство РК
09:51 13.12.2021

Кайрат Рахимов освобожден от должности вице-министра энергетики РК

Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Рахимов Кайрат Болатович освобождается от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Кайрат Рахимов родился в 1985 году в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет.

  • С 2007 по 2015 год являлся экспертом, главным экспертом, начальником управления в Агентстве по регулированию естественных монополий, в Министерстве энергетики и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

  • С 2015 по 2020 год занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

  • С февраля 2020 года и по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.

Оксана Житникова
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