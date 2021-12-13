Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:52 13.12.2021

Батыржан Каракозов: Казахстану важно иметь независимую энергетику

Фото из личного архива Батыржана Каракозова
Уступит ли атомная энергетика первенство возобновляемым источникам энергии или сама сможет стать таким источником, замкнув топливный цикл? Об этом Zakon.kz рассказал генеральный директор Института ядерной физики Министерства энергетики РК Батыржан Каракозов.

— Батыржан Кумекбаевич, как вы считаете: мирный атом в Казахстане – это реальность или утопия? Как он может помочь или навредить?

— Важно понимать, почему возникла необходимость в энергии атома и, соответственно, строительстве атомной электростанции. Во-первых, подписав Парижское соглашение, мы вошли в число стран, которые приняли правила по снижению выбросов парниковых газов и должны провести декарбонизацию экономики.

Не все знают, но большинство (70%) наших энергетических объектов работают на фоссильном топливе – уголь, нефть, природный газ, горючие сланцы, битумы, тяжелая нефть и т. д. Из-за этого генерируется огромное количество выбросов диоксида углерода (СО2). Наша цель – замена систем, основанных на этом топливе, электроэнергией, производимой с использованием низкоуглеродистых ресурсов, то есть возобновляемых источников.

Увы, нынешний уровень технологий не позволяет сразу отказаться от использования традиционных энергоносителей. Однако повысить эффективность их использования с целью снижения выбросов возможно уже сейчас. В мире только приходят к тому, что лишь полная декарбонизация энергосистем станет единственным решением ради стабилизации климата.

Поэтому сейчас так часто можно услышать об альтернативной энергетике, а электричество все чаще становится «топливом» выбора в странах, которые больше полагаются на более высокие технологии. Но мы должны понимать, что ветряные и солнечные генераторы не могут полностью покрыть всю потребность страны из-за нестабильной подачи энергии. До сих пор не решены вопросы с ее накоплением. Производство же электричества с помощью энергии атома достаточно стабильно.

— Нормально работающая современная АЭС производит столько же радиации, сколько угольная ГРЭС. В чем тогда разница?

— Все живое на Земле так или иначе находится под воздействием естественного радиационного фона. Его формируют ионизирующие излучения из недр планеты и космоса. Существует также и техногенная компонента фона, обусловленная технической деятельностью человека.

К ним относится АЭС и угольная генерация. Во многих странах АЭС находятся в непосредственной близости от населенных пунктов и примечательно, что радиационный фон там сильно не отличается от фонового. Это при нормальной эксплуатации, так как контроль и требования над всеми процессом очень жесткие. Конечно, история знает несколько серьезных аварий на АЭС, но после них массово прошло усиление всех аспектов безопасности.

— Получается, мирный атом в Казахстане с точки зрения науки безопасен для использования?

— Конечно, мы также имеем соответствующий опыт, у нас уже был первый в мире опытно-промышленный энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-350. Он успешно функционировал, опреснял морскую воду и генерировал электроэнергию. По ряду причин его остановили, но до сих пор там работают 160 различных специалистов.

У нас имеются три исследовательских атомных реактора в Алматы и Курчатове, которые успешно функционируют и на них ведутся научные исследования.

— К слову, о кадрах. Есть ли у нас подходящие люди? На кого нужно учиться, чтобы работать в отрасли?

— В Казахстане уже есть специалисты и их продолжают готовить по конкретным направлениям в нескольких университетах. Это профильные кадры, которые не только понимают ядерную физику и технологии, но и умеют применять свои знания на практике. Так что у нас есть огромный потенциал. Только в ОИЯИ (объединенный институт ядерных исследований – международная научная организация в г. Дубна) трудятся более 100 казахстанских специалистов, благодаря программе «Болашак» есть специалисты и в других международных организациях по изучению атома и даже есть работающие непосредственно на АЭС. Эти люди непременно будут нам полезны.

Если говорить о системе подготовки, то для этого есть специальные программы. Благодаря им можно обучиться в ведущих мировых университетах.

— Сколько нам нужно человек?

— Например, для эксплуатации атомной станции с двумя энергоблоками необходимо 1100 человек. Из них основной персонал, узкопрофильные специалисты – примерно 200 человек и еще столько же административных работников – управленцы, менеджеры, юристы, бухгалтеры. Еще 600 человек должны иметь высшее и средне-техническое и техническое образование в различных отраслях, например, инженеры-электрики и т. д.

Однако, если сегодня примут решение о строительстве АЭС в Казахстане, то до ввода ее в эксплуатацию пройдет от 10 до 13 лет. Конечно, все это время специалисты без проблем будут готовиться или перепрофилироваться по конкретным направлениям.

— В каких сферах можно использовать энергию атома?

— АЭС – это большой комплекс. Рядом с ней есть все условия для создания производственных площадок, где можно реализовать множество проектов. Ядерная наука, технологии и исследования лежат в основе многих прорывных и новых технологий в различных отраслях. Они вносят большой вклад в здравоохранение, развитие и обеспечение безопасности во всем мире.

Их используют во многих областях: в производстве энергии, медицине, сельском хозяйстве, обеспечении безопасности пищевых продуктов, охране окружающей среды, криминалистике, промышленности и анализе артефактов. Наверное, каждый сталкивался в той или иной мере с продуктом, произведенным с помощью атома.

— Но, получается, пока что мы уперлись в потолок?

— Верно. Пока мы не будем стремиться к замкнутому ядерному топливному циклу атомной энергетики и быть независимыми в энергетическом плане.

— Некоторые полагают, что казахстанцы будут чаще болеть, если в стране построят АЭС. Откуда фобии?

— У казахстанцев на генном уровне опечаталось то, что было в Семипалатинске. Но надо понимать, что тогда это была новая, неизведанная технология, которую использовали для военной защиты всего Советского Союза. И эта паника остается из-за однобоко поданной информации о последствиях тех дней.

Впрочем, современные АЭС такого радиационного загрязнения не производят. Поэтому ответственно заявляю, при нормальной эксплуатации работа АЭС безопасна для человека.

Сегодня все больше уделяется внимания автоматизации и цифровизации процессов. С каждым прорывом становится меньше человеческого фактора в процессе управления и эксплуатации атомных станции, а усиление активных и пассивных инструментов безопасной эксплуатации – это мировой тренд.

Самое больше количество АЭС расположено в США. А мы знаем, что там очень ответственно относятся к здоровью граждан и их безопасности. Я думаю, это один из ярких примеров того, что использование мирного атома не приостановлено и развивается.

— Значит, если в Казахстане построят АЭС, то она будет самой безопасной в мире?

— Я верю в это, так как все должно быть по самому последнему слову техники и науки. Это будет надежная станция, поколения 3+, которую можно эксплуатировать на протяжении многих лет.

Как отмечали Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев, фобии сейчас неуместны. Следует проводить разъяснительную работу среди граждан. Мы, конечно, не спешим построить АЭС, но и опаздывать с этим делом не следует. Каждый должен думать с позиции будущего ради следующих поколений, нашей независимости от внешних факторов, в том числе энергетической независимости.

— Казахстанцы смотрят на Европу в некоторых вопросах. Какую работу с населением в отношении ядерной энергетики там проводили?

— Это было постоянное информационное сопровождение, серьезная подготовка по повышению знаний со школьной скамьи для выработки понимания. Беспрестанное разъяснение дает доверие к таким моментам. На данный момент на все вопросы по эксплуатации есть ясные и четкие ответы. Мы также берем пример с США и Японии, где не скрывают риски.

— Имеет ли значение, с кем будет сотрудничать Казахстан?

— Чисто технически – да. Под определенную станцию необходимо подвести соответствующую нормативно-правовую и законодательную базу, регламентировать все действия под требования, которые мы будем ставить с точки зрения безопасности.

Мы стоим на пороге глобальных вызовов, и чтобы сделать нашу энергетику независимой, пора принимать то или иное решение. Это станет переломным этапом на пути развития Казахстана.

Александр Смолин
Казахстан
Туман, гололед и сильные осадки ожидаются в Казахстане в понедельник
12.12.2021
Четвероклассник выиграл миллион и подарил его школе в Мангистауской области
12.12.2021
Замакима Атырауской области отправили под домашний арест
12.12.2021
Молодые казахстанские хоккеисты начали с победы на ЧМ-2021
12.12.2021
Диетолог назвала четыре продукта, способных подавить тягу к сахару
12.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости