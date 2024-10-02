Почему атомная станция, а не газовые: эксперт ответил на популярные вопросы о возможном строительстве АЭС

В преддверии Общенационального референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев рассказал Zakon.kz, какое значение она имеет для страны.

– Саябек Куанышбекович, многие казахстанцы считают, что куда выгоднее, безопаснее и быстрее для Казахстана было бы построить газовые электростанции. Почему все-таки выбор пал именно на атомную?

– Да, конечно, газовые станции могли бы решить вопрос с энергодефицитом, но проблема заключается в том, что у нас нет таких запасов природного газа, которые могли бы обеспечить бесперебойную работу газовых электростанций. Кто-то говорит, что можно использовать газовую смесь, которая сжигается при добыче и переработке природного газа и нефти, но, во-первых, ее объемов тоже не хватит, во-вторых, эту газовую смесь необходимо дополнительно перерабатывать и очищать, что очень дорого. Поэтому для Казахстана единственным стабильным и зеленым источником электроэнергии является все-таки АЭС. Конечно, также будут продолжать развиваться в Казахстане газовая, гидро, ветровая и солнечная энергетика, но только как вспомогательные источники энергии, поскольку они нестабильны.

Еще несколько плюсов по АЭС: у нас сейчас очень хорошо развита атомная отрасль, мы первое место занимаем по добыче урана и второе место – по запасам урана, у нас есть производство ядерного топлива для АЭС, и у нас производят тепловыделяющие сборки для АЭС, которые мы продаем в Китай. Имея такой богатый запас урана и такие технологии, где, как не в Казахстане, развивать атомную энергетику? Другие страны не имеют таких ресурсов и возможностей и тем не менее строят, эксплуатируют АЭС: Япония, Южная Корея, Франция, Китай и так далее.

– Как и кем будет гарантироваться безопасность работы АЭС? Насколько современные ядерные реакторы зависимы от человеческого фактора?

– Некоторые считают, что АЭС "опасна" с экологической точки зрения, а также отмечают риск возникновения аварии, небезосновательно ссылаясь на аварии Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима в Японии. Сразу скажу про аварийную опасность. В Казахстане планируется построить АЭС на базе водо-водяного атомного реактора поколения III или III+ с двухконтурной системой. Выбор не случаен, этот тип реактора является самым безопасным в мире, ни на одном реакторе такого типа никогда не происходило аварий.

Реактор в Чернобыле и реактор Фукусима относятся к другим типам – канальный одноконтурный реактор большой мощности и одноконтурный кипящий реактор, соответственно. Кроме того, эти реакторы были введены в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века и относились к реакторам поколения II.

Что касается реакторов нового поколения III и III+, они безопасны в плане конструкции и безопасны в плане эксплуатации. На реакторах такого поколения используется многоэшелонная система пассивной и активной защиты, которая исключает полностью воздействие человеческого фактора. Что это означает? Если человек, находясь за пультом управления реактора, захочет сознательно создать аварийную ситуацию, автоматические системы пассивной безопасности реактора сразу остановят работу реактора, тем самым предотвратив создание аварийной ситуации.

Например, в Институте ядерной физики с 1967 года эксплуатируется водо-водяной двухконтурный исследовательский атомный реактор, который, по сути, является прототипом атомного реактора для АЭС. За 57 лет его эксплуатации не было ни одной аварийной ситуации. Представляете, насколько такие реакторы надежны и безопасны? А мы сейчас говорим о реакторах нового поколения для АЭС, которые на порядок безопаснее.

При этом не следует забывать, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ежегодно проводит свои независимые инспекции по эксплуатации реакторов, такие же инспекции будут проводиться и на нашей АЭС, если ее построят. На примере нашего реактора могу сказать, что каждый год приезжает инспекция МАГАТЭ и проверяет его работу, обращение с ядерными материалами.

– Достаточно ли в стране специалистов, способных обслуживать АЭС, по крайней мере, до подготовки новых кадров?

– Подготовка специалистов для атомной отрасли не является новым направлением для Казахстана. Кадры для этой отрасли готовятся на протяжении почти 25 лет. К примеру, в Институте ядерной физики есть три учебных центра, где готовят специалистов по ядерной, физической безопасности с 2017 года, по радиационной безопасности – с 2000 года и по неразрушающим методам контроля – с 2003 года. Все эти центры были открыты при поддержке МАГАТЭ и Министерства энергетики США и отвечают международным требованиям. Всего в этих центрах было подготовлено более 4500 специалистов. Это как раз те специальности, которые будут востребованы для АЭС.

В этом году наш институт подписал соглашение с ведущими вузами страны, в рамках которого разрабатываются совместные программы для подготовки инженеров-ядерщиков. Это те специалисты, которые непосредственно будут управлять работой атомных реакторов. В рамках этой программы студенты с первого по третий курс будут проходить практическую подготовку в Институте ядерной физики на реакторе ВВР-К. А последний курс будут обучаться, при положительном решении референдума, в той стране, которая будет задействована в строительстве АЭС. Поскольку органы управления и физический принцип работы нашего реактора и реактора для АЭС очень похожи, это лучшая подготовка для таких специалистов.

Поэтому можно сказать, что база для подготовки инженеров-ядерщиков, специалистов по АЭС уже имеется в Казахстане. А если учесть, что АЭС будет строиться 10-12 лет, за это время мы подготовим необходимое количество высококвалифицированных специалистов.

– Предположительно, если на референдуме будет принято положительное решение, АЭС построят в поселке Улкен. Что строительство станции и ее последующее функционирование даст населению поселка?

– Прежде всего, надо понимать, что любая АЭС – это градообразующее предприятие, поскольку для работы на станции потребуется около 2000 человек. И естественно, это положительно скажется на развитии поселка Улкен, прежде всего, на инфраструктуре. Будут развиваться сопутствующие предприятия, например, компании по сервису энергетических систем и оборудования.

Кроме того, данная АЭС станет крупнейшей в Казахстане энергосистемой, что также повлияет на экономический рост не только села Улкен, но и всего региона.

– Какое значение АЭС имеет для страны и для нашей внешней политики?

– Во-первых, у нас будет стабильный, бесперебойный источник энергии. На сегодня в Казахстане дефицит энергетической мощности составляет около 2 ГВт, мы закупаем недостающую электроэнергию в России и Кыргызстане. Иными словами, у нас нет энергетической безопасности. АЭС обеспечит эту безопасность.

Во-вторых, экономичность. Сейчас, конечно, трудно сказать, сколько будет стоить 1 КВт электроэнергии, предварительно он оценивается в 40 тг. за 1 КВт, но то, что это будет стабильный тариф, не зависящий от внешних источников, это точно. Также стоимость строительства АЭС гораздо ниже стоимости строительства солнечной или ветровой станции, если мы говорим о равнозначных параметрах эксплуатации.

В-третьих, при работе АЭС отсутствуют выбросы вредных веществ в окружающую среду, поэтому МАГАТЭ рассматривает АЭС как "зеленую энергетику". Тогда как при работе угольной станции в атмосферу выбрасывается большое количество диоксида серы, оксида азота и двуокиси углерода, тяжелых металлов и радиоактивных веществ, поскольку уголь изначально в своем составе содержит радиоактивные элементы. Конечно, при работе АЭС образуется отработавшее ядерное топливо, но оно не является ядерными отходами. Уже сейчас существуют технологии по переработке отработавшего ядерного топлива, из которого в результате изготавливают новое топливо для АЭС. Кроме того, технологии по обращению с радиоактивными отходами хорошо развиты и применяются достаточно давно, тем более что их образуется небольшое количество. А вот с отходами от эксплуатации солнечных батарей пока неизвестно, что делать, в Европе их уже скопилось несколько миллионов тонн.

Еще один плюс заключается в том, что атомная энергетика даст импульс развитию научно-исследовательских работ и технологий в этом направлении. Сейчас мы занимаем лидирующие позиции по запасам и добыче урана, производим топливо для китайских АЭС. Логическим завершением будет производство топлива и тепловыделяющих элементов для нашей АЭС. Кроме этого, можно развивать технологии по переработке отработавшего ядерного топлива.