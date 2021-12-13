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Законодательство РК
11:03 13.12.2021

В суде рассказали, как рассматривается дело в упрощенном порядке

Фото: Zakon.kz
Как проходит судебный процесс в упрощенном порядке и какие действия может предпринять ответчик, рассказали в пресс-службе СМЭС Алматы, передает Zakon.kz.
По делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, суд выносит решение, которое состоит из вводной и резолютивной частей. Копия решения суда высылается сторонам с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее получения, либо выдается не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения. СМЭС Алматы

Затем суд по письменному ходатайству стороны, заявленному до вступления решения в законную силу, либо по своей инициативе изготавливает решение, состоящее из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.

Ответчик вправе подать в суд, вынесший решение в порядке упрощенного (письменного) производства, заявление об отмене этого решения в течение пяти рабочих дней со дня получения копии решения суда.

Заявление подается в случае, если ответчик не был извещен надлежащим образом о поступлении искового заявления и рассмотрении его в упрощенном производстве и не смог представить отзыв, а также доказательства, которые могут повлиять на содержание решения.

При этом судья вместе с определением об отказе в отмене решения обязан выдать сторонам решение, состоящее из вводной, мотивировочной и резолютивной частей, если ранее такое решение не выдавалось.

Как отметили в суде, на решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором по истечении срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано, — в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Вместе с тем порядке упрощенного производства может быть прекращено производство по делу, оставлено заявление без рассмотрения по основаниям, установленным ст. 277, 279 ГК РК, по представленным сторонами документам без вызова сторон.

Лариса Черненко
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