В суде рассказали, как рассматривается дело в упрощенном порядке

По делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, суд выносит решение, которое состоит из вводной и резолютивной частей. Копия решения суда высылается сторонам с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее получения, либо выдается не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения. СМЭС Алматы

Затем суд по письменному ходатайству стороны, заявленному до вступления решения в законную силу, либо по своей инициативе изготавливает решение, состоящее из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.

Ответчик вправе подать в суд, вынесший решение в порядке упрощенного (письменного) производства, заявление об отмене этого решения в течение пяти рабочих дней со дня получения копии решения суда.

Заявление подается в случае, если ответчик не был извещен надлежащим образом о поступлении искового заявления и рассмотрении его в упрощенном производстве и не смог представить отзыв, а также доказательства, которые могут повлиять на содержание решения.

При этом судья вместе с определением об отказе в отмене решения обязан выдать сторонам решение, состоящее из вводной, мотивировочной и резолютивной частей, если ранее такое решение не выдавалось.

Как отметили в суде, на решение может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором по истечении срока на подачу заявления об отмене этого решения, а в случае, если заявление подано, — в месячный срок после вынесения судом определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Вместе с тем порядке упрощенного производства может быть прекращено производство по делу, оставлено заявление без рассмотрения по основаниям, установленным ст. 277, 279 ГК РК, по представленным сторонами документам без вызова сторон.