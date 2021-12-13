11:51 13.12.2021
Казахстанские ученые получили госпремию
Фото: gov.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды, приуроченные ко Дню Независимости, двум казахстанским ученым за создание вакцины от коронавируса и достижения в микробиологии почв, передает корреспондент Zakon.kz
В ходе церемонии награждения президент РК объявил, что государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби присуждается Кунсулу Закарье и Амангельды Саданову.
Кунсулу Закарья возглавляет группу ученых, создавших отечественную вакцину против коронавируса QazVac и ведущих разработку еще нескольких аналогичных препаратов.Касым-Жомарт Токаев
Также он добавил, что Амангельды Саданов сформировал научную школу, изучающую новые и актуальные для Казахстана направления – биотехнологию и микробиологию почв.
Глава государства отметил, что 30-летие Независимости – это значимая веха в истории казахстанской многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана. По его словам, за эти годы страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов.
Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносит значимый вклад в дело строительства сильного и прогрессивного государства.Президент Казахстана