Казахстанские ученые получили госпремию

В ходе церемонии награждения президент РК объявил, что государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби присуждается Кунсулу Закарье и Амангельды Саданову.

Кунсулу Закарья возглавляет группу ученых, создавших отечественную вакцину против коронавируса QazVac и ведущих разработку еще нескольких аналогичных препаратов. Касым-Жомарт Токаев

Также он добавил, что Амангельды Саданов сформировал научную школу, изучающую новые и актуальные для Казахстана направления – биотехнологию и микробиологию почв.

Глава государства отметил, что 30-летие Независимости – это значимая веха в истории казахстанской многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана. По его словам, за эти годы страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов.