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11:51 13.12.2021

Казахстанские ученые получили госпремию

Фото: gov.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды, приуроченные ко Дню Независимости, двум казахстанским ученым за создание вакцины от коронавируса и достижения в микробиологии почв, передает корреспондент Zakon.kz

В ходе церемонии награждения президент РК объявил, что государственная премия в области науки и техники им. аль-Фараби присуждается Кунсулу Закарье и Амангельды Саданову.

Кунсулу Закарья возглавляет группу ученых, создавших отечественную вакцину против коронавируса QazVac и ведущих разработку еще нескольких аналогичных препаратов.Касым-Жомарт Токаев

Также он добавил, что Амангельды Саданов сформировал научную школу, изучающую новые и актуальные для Казахстана направления – биотехнологию и микробиологию почв.

Глава государства отметил, что 30-летие Независимости – это значимая веха в истории казахстанской многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана. По его словам, за эти годы страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов.

Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносит значимый вклад в дело строительства сильного и прогрессивного государства.Президент Казахстана
Оксана Скибан
COVID-19 30 лет Независимости Казахстана QazVac Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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