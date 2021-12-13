В 11 регионах Казахстана инфляция замедлилась — Нацбанк

В ноябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7% (в октябре — 8,9%). В 11 регионах инфляция замедлилась, в четырех регионах было зафиксировано ее ускорение, в двух — осталась без изменения. Начальник управления Нацбанка Игорь Осипов

Он отметил, что месячная инфляция в стране составила 0,7%, что ниже среднего уровня роста цен в ноябре за последние пять лет (за 2016-2020 годы — 0,9%).

Выше своей исторической нормы цены в ноябре текущего года выросли только в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, составив 1,2% и 1,1% соответственно.

В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились возле среднеисторического уровня или выросли ниже среднеисторической нормы.

При этом заметное замедление темпов роста месячной инфляции отмечено в Туркестанской, Карагандинской, Атырауской областях и Нур-Султане, которым свойственен более высокий рост цен в ноябре.

Темпы роста цен на продовольственные товары замедлились, составив 10,9%, (в октябре — 11,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (12,2%). Начальник управления Нацбанка Игорь Осипов

Непродовольственные товары подорожали за год на 8,3% (в октябре — 7,8%).

Максимальные значения зафиксированы в Карагандинской (9,3%), Акмолинской (9,2%) и Актюбинской (9,2%) областях, наименьшие — в Западно-Казахстанской области (7,4%).

Цены на платные услуги в ноябре повысились на 6,4% (в октябре — 6,9%), выше общереспубликанского уровня цены выросли в Западно-Казахстанской области (7,7%), ниже — в Кызылординской области (5,2%).