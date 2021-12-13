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12:41 13.12.2021

Шорт-трек: ISU объявил количество олимпийских лицензий для РК

Фото: olympic.kz
Международный союз конькобежцев (ISU) огласил количество спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2022 в Пекин, сообщает Zakon.kz.

По решению ISU сборной Казахстана по шорт-треку выделено девять лицензий на пять спортсменов (трое мужчин и две девушки).

Индивидуально по дистанциям у мужчин имеется шесть лицензий: на 500 метров – три, на 1000 м — одна, на 1500 м — две.

Девушки выступят на двух дистанциях: на 1000 и на 1500 м. И последняя лицензия выдана на смешанную эстафету — два на два (мужчины и женщины).

Так как эти квоты выделены на страну, имена спортсменов пока не определены. Тренерский штаб сборной Казахстана объявит окончательный список шорт-трекистов ближе к Олимпийским играм, после тренировочных занятий и сборов.

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