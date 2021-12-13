Токаев: Наши достижения — общая победа всех казахстанцев

Как отмечено на сайте Акорды, обращаясь к участникам мероприятия, глава государства поздравил их с 30-летием Независимости Казахстана и подчеркнул особую значимость этого праздника для нашего народа.

С исторической точки зрения мы за короткий срок заложили основы нового Казахстана. Мы стали сильным и авторитетным государством с сильной экономикой. Это стало возможным благодаря, прежде всего, дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и самоотверженному труду всех казахстанцев. Успех любого государства зависит от его граждан. Это закономерно. Государство с мощным человеческим капиталом способно преодолеть все трудности. За период независимости наш народ продемонстрировал сплоченность и патриотизм. Не зря говорят: «Труд – источник благополучия, светило счастья». Несомненно, наши сегодняшние достижения — общая победа всех казахстанцев. Многие наши граждане внесли весомый вклад в развитие нового Казахстана. В этот знаменательный день я выражаю искреннюю благодарность всем гражданам нашей страны за их упорный труд. Касым-Жомарт Токаев

Как заявил Токаев, 30-летие Независимости — это значимая веха в истории нашей многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана. По его словам, за эти годы наша страна прошла большой путь, ознаменованный значимыми достижениями и преодолением сложных вызовов.

Фото: аkorda.kz

Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносит значимый вклад в дело строительства сильного и прогрессивного государства. Сегодня, награждая вас, мы выражаем признательность всем, кто внес свой вклад в процветание Казахстана. Вы показали яркий пример подлинного патриотизма, высокого профессионализма и самоотверженного труда. Подрастающее поколение равняется на вас. Год назад я говорил о необходимости отметить юбилей конкретными достижениями, без шума, суеты и лишних затрат. В год 30-летия Независимости начаты новые масштабные реформы. Поэтому есть все основания считать этот год продуктивным. Мы осуществляем модернизацию экономики и социальной сферы. Несмотря на пандемию, государство оказывает поддержку отечественному бизнесу. Президент Казахстана

В выступлении президент отметил поступательное развитие экономики и социальной сферы, в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли, финансового сектора. В регионах реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Продолжается комплексная трансформация в сфере образования и здравоохранения. Государство исполняет свои социальные обязательства, стабильно повышая пенсии, пособия и заработную плату.

Большие изменения произошли в системе государственного управления. Мною утверждены 10 национальных проектов, нацеленных на улучшение качества жизни граждан и усиление конкурентоспособности страны. Серьезные изменения происходят в общественно-политической сфере. Поэтапно осуществляется предложенный мной пакет политических реформ. Впервые в истории независимого Казахстана были проведены прямые выборы сельских акимов. В июне этого года я подписал указ о дальнейших мерах в области прав человека. Данный документ направлен на комплексную модернизацию правоохранительной сферы. Предпринимаются конкретные меры для постепенного развития общественного диалога. Все это позволит нашим гражданам принимать активное участие в принятии решений и государственном управлении. Наша цель — эффективное государство и справедливое общество. Этот стратегический вектор остается неизменным. Перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему повышению благосостояния народа, укреплению нашей священной Независимости. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства сообщил о своем поручении председателям обеих палат Парламента, премьер-министру и государственному секретарю посетить регионы страны в преддверии Дня Независимости для встреч с местными жителями и вручения государственных наград отличившимся гражданам.