Посвященную Казахстану коллекцию впервые опубликовали на крупнейшей бирже NFT-токенов

Коллекция, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, получила название 30th Anniversary of Kazakhstan's Independence и содержит пять работ.

30th Anniversary of Kazakhstan's Independence: Шокан Уалиханов;

Тауке-хан;

Нурсултан Назарбаев;

Алихан Букейханов;

Абай Кунанбаев.

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