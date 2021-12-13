14:14 13.12.2021
Посвященную Казахстану коллекцию впервые опубликовали на крупнейшей бирже NFT-токенов
Фото: opensea.io
На крупнейшей бирже NFT-токенов — OpenSea — опубликовали первую коллекцию, посвященную Казахстану, передает Zakon.kz.
Коллекция, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, получила название 30th Anniversary of Kazakhstan's Independence и содержит пять работ.
30th Anniversary of Kazakhstan's Independence:
Шокан Уалиханов;
Тауке-хан;
Нурсултан Назарбаев;
Алихан Букейханов;
Абай Кунанбаев.
OpenSea — это кpупнeйшaя тopгoвaя oнлaйн-плoщaдкa для paзмeщeния цифpoвыx пpeдмeтoв кoллeкциoниpoвaния и дpугиx peдкиx элeктpoнныx aктивoв, основанная в 2017 году. На ней можно пoкупaть и пpoдaвaть нeвзaимoзaмeняeмыe тoкeны (NFT).
NFT-токены (non-fungible tokens) — это новый вид цифровых товаров, который представляет собой невзаимозаменяемые токены. Они уникальны и не поддаются делению.