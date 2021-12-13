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14:14 13.12.2021

Посвященную Казахстану коллекцию впервые опубликовали на крупнейшей бирже NFT-токенов

Фото: opensea.io
На крупнейшей бирже NFT-токенов — OpenSea — опубликовали первую коллекцию, посвященную Казахстану, передает Zakon.kz.

Коллекция, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, получила название 30th Anniversary of Kazakhstan's Independence и содержит пять работ.

30th Anniversary of Kazakhstan's Independence:

  • Шокан Уалиханов;

  • Тауке-хан;

  • Нурсултан Назарбаев;

  • Алихан Букейханов;

  • Абай Кунанбаев.

OpenSea — это кpупнeйшaя тopгoвaя oнлaйн-плoщaдкa для paзмeщeния цифpoвыx пpeдмeтoв кoллeкциoниpoвaния и дpугиx peдкиx элeктpoнныx aктивoв, основанная в 2017 году. На ней можно пoкупaть и пpoдaвaть нeвзaимoзaмeняeмыe тoкeны (NFT).

NFT-токены (non-fungible tokens) — это новый вид цифровых товаров, который представляет собой невзаимозаменяемые токены. Они уникальны и не поддаются делению.

Динара Халдарова
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