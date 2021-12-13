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Законодательство РК
14:19 13.12.2021

Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды депутатам Мажилиса

Фото: Ж.Жумабекова
К 30-летию Независимости председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил депутатам и сотрудникам Аппарата Мажилиса государственные награды, которые присуждены указом президента Казахстана, передает Zakon.kz.

Поздравляя депутатский корпус с 30-летием Независимости, спикер Мажилиса подчеркнул, что все успехи и достижения Казахстана за эти годы — это результат труда всех казахстанцев и реализации стратегических инициатив руководства страны.

государственные награды

Фото: Ж. Жумабекова

Концептуальные основы построения эффективного государства и справедливого общества заложены Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. И сегодня, продолжая политику Елбасы, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обеспечивает дальнейшее успешное развитие Казахстана, инициирует масштабные системные реформы, затрагивающие все сферы жизни общества.Нурлан Нигматулин

награждение

Фото: Ж. Жумабекова

При этом председатель Мажилиса отметил работу Парламента, направленную на качественное и своевременное законодательное сопровождение реформ.

госнаграды, вручение

Фото: Ж. Жумабекова

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом «Барыс» I степени награждена депутат Мажилиса Дарига Назарбаева, орденом «Барыс» III степени — мажилисмен Бекболат Тлеухан.

вручение наград

Фото: Ж. Жумабекова

Орден «Парасат» председатель Мажилиса вручил депутатам Мажилиса Амангалию Бердалину, Аманжану Жамалову и Ирине Смирновой. Кавалером ордена «Парасат» также стал мажилисмен Бахытбек Смагул.

госнаграды, вручение

Фото: Ж. Жумабекова

Нурлан Нигматулин вручил орден «Құрмет» депутатам Мажилиса Азамату Абильдаеву, Айкыну Конурову, Айбеку Паяеву, а также заместителю руководителя Аппарата Мажилиса Жаслану Жугунисову и заведующему отделом Булату Муканову.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги мажилисменов Серика Ерубаева, Дмитрия Колоды, Юрия Ли, Игоря Панченко, Гани Ташкараева, Макпал Тажмагамбетовой, а также заведующего отделом Гульмиры Калманбетовой и сотрудников Аппарата Мажилиса Мархабат Косабаевой и Салима Умурзакова.

вручение, госнаграды

Фото: Ж. Жумабекова

Почетную грамоту Республики Казахстан получили сотрудники Аппарата Мажилиса Мадина Касенова, Назгуль Кушкимбаева, Айжан Матыбаева, Рустам Тлегенов и Гульмира Шинтаева.

За вклад в становление и развитие Казахстана за годы независимости депутаты Мажилиса также награждены юбилейными медалями «30 лет Независимости РК».

вручение, государственные награды

Фото: Ж. Жумабекова

Председатель Мажилиса вручил и награды парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ. Орден МПА СНГ «Содружество» — заместителю премьер-министра — министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и депутату Мажилиса Мухтару Ерману.

Медалями МПА СНГ награждены депутаты Мажилиса Сауытбек Абдрахманов, Джамиля Нурманбетова, Дархан Мынбай, Кудайберген Ержан и заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков.

Почетные грамоты МПА СНГ получили мажилисмены Снежанна Имашева, Лаззат Рамазанова, Бауржан Сартбаев, медаль ПА ОДКБ — мажилисмен Арман Кожахметов, а почетную грамоту ПА ОДКБ — Ерлик Тайжанов.

Анастасия Стативкина
30 лет Независимости Казахстана Мажилис Назарбаева Дарига Нигматулин Нурлан Тлеуберди Мухтар
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