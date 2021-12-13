Лже-ясновидящий обманул карагандинку на 12 млн тенге

41-летняя карагандинка в социальных сетях обратила внимание на объявление под названием «Бесплатное гадание» и обратилась к автору за помощью.

Заявительница перечислила в общей сложности 12 млн 266 тыс. тг на приобретение свечей и ритуальных принадлежностей. Но заказы так и не были выполнены. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Через несколько дней оперативники задержали «гадалку».

Провидицей оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Пресс-служба ДП Карагандинской области