14:37 13.12.2021
Лже-ясновидящий обманул карагандинку на 12 млн тенге
Фото: Zakon.kz
41-летняя карагандинка в социальных сетях обратила внимание на объявление под названием «Бесплатное гадание» и обратилась к автору за помощью.
Заявительница перечислила в общей сложности 12 млн 266 тыс. тг на приобретение свечей и ритуальных принадлежностей. Но заказы так и не были выполнены. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Пресс-служба ДП Карагандинской области
Через несколько дней оперативники задержали «гадалку».
Провидицей оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество».Пресс-служба ДП Карагандинской области
Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.