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Законодательство РК
14:37 13.12.2021

Лже-ясновидящий обманул карагандинку на 12 млн тенге

Фото: Zakon.kz
Жительница Караганды отдала «гадалке» более 12 млн тг, сообщает Zakon.kz.

41-летняя карагандинка в социальных сетях обратила внимание на объявление под названием «Бесплатное гадание» и обратилась к автору за помощью.

Заявительница перечислила в общей сложности 12 млн 266 тыс. тг на приобретение свечей и ритуальных принадлежностей. Но заказы так и не были выполнены. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Через несколько дней оперативники задержали «гадалку».

Провидицей оказался 23-летний молодой человек. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК «Мошенничество».Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Анастасия Московчук
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