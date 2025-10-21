#АЭС в Казахстане
Общество

Фотосессия за 14 миллионов тенге: карагандинку обвинили в мошенничестве

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 03:33 Фото: Zakon.kz
После уличной фотосессии жительница Караганды стала фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество", сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что через счет карагандинки было переведено почти 14 млн тенге, передает "Седьмой канал". При этом сама подозреваемая в это время находилась в больнице на операции.

Позже выяснилось, что обвиняемая приняла участие в уличной фотосессии.

"Девушка начала фотографировать на телефон, пару фото красивых сделала, показала, попросила номер телефона, мол, я потом скину это все бесплатно. Начала просить: "встаньте в такую позу, в такую". В итоге прошла верификацию. Мне начали звонить из полиции Тараза, что жена обвиняется в мошенничестве, что ей перевели крупную сумму денег и пишут заявления", – рассказал супруг жертвы фотосессии.

После звонка из полиции супруги обратились в банк. Выяснилось, что верификацию проводили с другого устройства. После этого все коды подтверждения начали уходить на другой номер. А деньги переводили мелкими суммами в доллары и снимали со счета.

Ранее житель Шымкента отправился за решетку за оскорбления и угрозы в Instagram.

Фото Алия Абди
Алия Абди
