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15:12 13.12.2021

«Грани»: как снизить количество ДТП в Казахстане

Фото: Zakon.kz
В последнем выпуске программы «Грани» на Первом канале Евразия авторы подняли тему высокой аварийности на казахстанских дорогах, передает Zakon.kz.

По официальной информации, с начала года в Казахстане более двух тысяч человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Причин аварий множество. Одна из них – вождение автомобиля в состоянии опьянения.

Авторы программы «Грани» провели эксперимент. Актер изображал сильно выпившего водителя и просил прохожих открыть дверь его машины и завести ее. Некоторые участники эксперимента отняли у «пьяницы» ключи, кто-то попытался вызвать полицию. Но нашлись и те, кто помог ему сесть за руль.

За 30 лет Казахстан потерял 86 156 человек в автокатастрофах. В 90% случаев виновными признаны водители.

Гульдана Мецлер живет в Швейцарии несколько лет.

Там не принято подрезать или обгонять друг друга, как это делают у нас. Дело в том, что за маленькую провинность на дороге придется заплатить высокий штраф. Например, в городе Лозанна с 22:00 до 06:00 установили ограничение скорости до 30 км/ч. Это сделали ради снижения аварийности и уровня шума. За грубое нарушение ПДД человека там сразу лишат прав. Самый высокий штраф – 500 франков (235 тыс. тенге). Если человек нарушает правила, то его просто так не изменить. Нужно в первую очередь начать с себя.Гульдана Мецлер

В 2006 году число жертв ДТП в Казахстане превышало четыре тысячи. Сегодня тенденция пошла на спад, однако нам есть к чему стремиться, уверяют эксперты. Угроза высоких штрафов для нарушителей все-таки заставила казахстанцев беспокоиться о безопасности. Приносят свои плоды и рейды, которые систематически проводят сотрудники полиции.

Когда вы садитесь за руль, то перестаете быть женщиной, мужчиной, сотрудником полиции или журналистом – вы теперь водитель и обязаны соблюдать правила дорожного движения.Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова

Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков считает: переломить ситуацию к лучшему может пересмотр системы обучения граждан правилам дорожного движения. Однако это касается не только водителей, но и пешеходов.

Часто пешеходы гибнут под колесами из-за того, что не знают или не соблюдают ПДД. В капюшоне на голове, с наушниками в ушах идет и думает, что в бункере. Правила дорожного движения нужно прививать с детского сада. А ответственность пешеходов должна быть усилена.Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков

Смотрите проект «Грани» на Первом канале Евразия каждое воскресенье, чтобы узнать, какие темы волнуют казахстанцев.

Александр Смолин
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