Активы Jusan Bank выросли на 67% по итогам трех кварталов 2021 года

Ссудный портфель вырос с начала года на 17,4%, или 134 млрд тенге, и составил на отчетную дату 904 млрд тенге. Менеджмент банка продолжает активную работу, направленную на улучшение качества кредитного портфеля. Так, уровень кредитов банка с просроченной задолженностью (NPL 90+) снизился по сравнению с началом года в 3,5 раза – c 44% до 12,47% на 1 октября 2021 года.

Сумма провизий, сформированных по ссудному портфелю, по итогам девяти месяцев составила 178,5 млрд тенге, что на 98,7% покрывает кредиты с просрочкой платежей и подтверждает высокий уровень финансовой устойчивости Jusan Bank, а также его способность в случае необходимости компенсировать свои убытки за счет имеющихся ресурсов.

По итогам трех кварталов собственный капитал вырос на 50% и достиг 471,4 млрд тенге, коэффициент достаточности капитала (k2) банка составил 55% с превышением установленного регулятором норматива более чем в пять раз, а коэффициент текущей ликвидности (k4) был зафиксирован на уровне 219%, что в семь раз превышает действующий норматив. Таким образом, Jusan Bank имеет высокий уровень достаточности капитала и ликвидности, что создает возможности для дальнейшего наращивания его активов.

Благодаря устойчивой динамике развития Jusan Bank уверенно входит в число крупнейших банков Казахстана. Так, согласно данным НБ РК на 1 октября 2021 года, Jusan Bank занимает шестое место по объему кредитного портфеля и пятое место по объему депозитного портфеля с долями рынка 5% и 6% соответственно. Чистая неконсолидированная прибыль Jusan Bank по итогам трех кварталов 2021 года составила 19,4 млрд тенге, что в три раза выше прибыли за аналогичный период прошлого года.

В ноябре Jusan Bank был удостоен награды Best Bank – Kazakhstan 2021 – «Лучший банк Казахстана – 2021» по итогам международной премии Banking Awards 2021, учрежденной авторитетным британским финансовым издания Capital Finance International. Эксперты, вошедшие в состав жюри, положительно оценили динамику ключевых финансовых показателей Jusan Bank в течение последних двух лет, а также отметили активное применение Jusan Bank новшеств в сфере технологий и инноваций, что, по их мнению, оказало существенное влияние на развитие местного рынка финансовых услуг.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.