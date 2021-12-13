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Законодательство РК
15:57 13.12.2021

Казахстан и Россия договорились об использовании комплекса «Байконур»

Фото: primeminister.kz
Итоги работы седьмой межправительственной комиссии (МПК) по комплексу «Байконур» подвели на пленарном заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, сообщает Zakon.kz.

Так, были обсуждены актуальные направления казахстанско-российского сотрудничества, касающиеся перспектив совместного использования и дальнейшего развития комплекса «Байконур», а также достигнуты договоренности о создании объектов социальной сферы и обслуживающей инфраструктуры города Байконыр.

переговоры по Байконуру

Фото: primeminister.kz

Особое внимание члены межправительственной комиссии уделили совместному проекту создания космического ракетного комплекса «Байтерек», определен перечень мероприятий и сроки реализации. Рассмотрены также задачи рациональной эксплуатации имущества комплекса, модернизации инфраструктуры, социальной сферы. Пресс-служба правительства Казахстана

Как отмечается, отдельно участники заседания остановились на важности повышения экологической безопасности региона и космодрома, вопросах вывода из аренды, списания и утилизации неиспользуемых объектов комплекса.

переговоры по Байконуру

Фото: primeminister.kz

По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания МПК.

КРК «Байтерек» — совместный проект по созданию новой пусковой площадки на базе космодрома «Байконур». На «Байтереке», который строит Казахстан, к 2023 году планируется начать запуск ракет типа «Союз-5», которые разрабатывает Россия.

На очереди — ратификация соглашения о предоставлении и условиях использования земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения отделяющихся частей ракет-носителей.

На космодроме «Байконур» осталось всего три стартовых комплекса, 25 лет назад их было 18. Новый проект должен оживить космодром.

Лариса Черненко
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