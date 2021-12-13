16:20 13.12.2021
Смертельное ДТП в ЗКО – полицейского арестовали
Фото: Zakon.kz
Об этом сообщили в областном департаменте полиции.
Санкцией суда подозреваемый арестован на два месяца.Пресс-служба ДП ЗКО
В ведомстве отметили, что подозреваемый «с первых дней помещен под стражу».
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.Пресс-служба ДП ЗКО
Напомним, смертельное ДТП с участием заместителя начальника поселкового отделения полиции Теректинского района произошло 1 декабря примерно в 19:00 на 46-м километре дороги Уральск — Таскала. В результате аварии погиб один человек и двое получили различные травмы.
Досудебное расследование ведется по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».