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20:02 13.12.2021

Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют

Фото: Zakon.kz
В акимате столицы рассказали, что праздничный салют состоится 15 декабря за счет спонсорских средств, передает Zakon.kz.

Салют планируется провести в 21:00 над:

  1. Ботаническим садом;

  2. Левой набережной реки Есиль (Ишим) севернее Атырауского моста;

  3. Северной стороной реки Акбулак, в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай хана.

На День Независимости казахстанцы отдохнут четыре дня – 16, 17, 18 и 19 декабря.

Анастасия Стативкина
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