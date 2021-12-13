Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют

Салют планируется провести в 21:00 над:

Ботаническим садом; Левой набережной реки Есиль (Ишим) севернее Атырауского моста; Северной стороной реки Акбулак, в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай хана.

На День Независимости казахстанцы отдохнут четыре дня – 16, 17, 18 и 19 декабря.