20:02 13.12.2021
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
Фото: Zakon.kz
В акимате столицы рассказали, что праздничный салют состоится 15 декабря за счет спонсорских средств, передает Zakon.kz.
Салют планируется провести в 21:00 над:
Ботаническим садом;
Левой набережной реки Есиль (Ишим) севернее Атырауского моста;
Северной стороной реки Акбулак, в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай хана.
На День Независимости казахстанцы отдохнут четыре дня – 16, 17, 18 и 19 декабря.