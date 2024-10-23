Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где и когда посмотреть праздничный салют на День Республики в Астане

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана, день Астаны, день столицы, праздничный салют в Астане, день города в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане на День Республики запустят праздничный салют. Об этом 23 октября сообщили в столичном акимате, уточнив, что салют организован за счет спонсорских средств, передает Zakon.kz.

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район Пирса). 

"Стоит отметить, что в честь этого знаменательного дня в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия", – говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т.д.

Ранее сообщалось, что несколько новых особенных автобусных маршрутов запустят в Астане

Читайте также

Дети, ребенок, родители, пешеходный переход, люди, общество, население
Депутат предложил создать Государственный алиментный фонд
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, разбитая машина, разбитый автомобиль
Пролоббировали комфортные условия: депутат раскритиковал систему страхования при ДТП
Снегопад ожидается в горах трех регионов Казахстана
Снегопад ожидается в горах трех регионов Казахстана
Диана Абдуллаева
Астана акимат 2024 год Праздники Салюты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: