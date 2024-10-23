Где и когда посмотреть праздничный салют на День Республики в Астане

В Астане на День Республики запустят праздничный салют. Об этом 23 октября сообщили в столичном акимате, уточнив, что салют организован за счет спонсорских средств, передает Zakon.kz.

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район Пирса).

"Стоит отметить, что в честь этого знаменательного дня в Астане запланировано проведение более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие мероприятия", – говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т.д.

Ранее сообщалось, что несколько новых особенных автобусных маршрутов запустят в Астане.