Необходимость ревакцинации обосновали в ДСЭК Алматы

В настоящее время, когда повсеместно регистрируется более заразный «дельта-вариант» коронавируса, особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Чтобы усилить иммунитет, предлагается принцип «перекрестной вакцинации». Различные вакцины по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому имеет смысл их чередовать.

Повторная вакцинация, как и первичная, в том числе после болезни, помогает иммунной системе «вспомнить», как выглядит вирус, значит, мобилизация иммунного ответа в случае его атаки будет происходить быстрее, и риски тяжелого течения и летального исхода снизятся.

В Алматы с 22 ноября 2021 года проводится ревакцинация подлежащего контингента против коронавирусной инфекции.

По состоянию на 13 декабря 2021 года ревакцинировано 21 014 человек, что составляет 2,11% от общего количества подлежащих. Наибольший процент ревакцинированных приходится на медработников – 24,66% и педагогов – 3,77%; ревакцинация остального контингента (сотрудники службы МЧС, МО, КНБ, МВД, контингенты УДП, государственные служащие, персонал медико-социальных и закрытых детских учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями) составляет от 2,6 до 9,5%. Пресс-служба ДСЭК Алматы

Ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится вакцинами Qaz COVIDin/КазВак, HayatVax, Vero Cell.

По возрастному составу наибольший процент ревакцинирован среди лиц в возрасте 20-45 лет – 67,1%, среди ревакцинированных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации (НППИ) не зарегистрировано. Пресс-служба ДСЭК Алматы

На сегодняшний день продолжается работа по ревакцинации.

ДСЭК города Алматы призывает всех жителей южной столицы неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры, а также с серьезностью отнестись к ревакцинации от COVID-19, потому что именно она возвращает сниженную эффективность от ранее сделанной прививки к исходному уровню и даже повышает ее.