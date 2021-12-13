Членам Общественного совета Алматы вручили медали в канун Дня Независимости

В приветственном слове заместитель акима города Ержан Бабакумаров отметил, что День Независимости, 30-летие которой мы отмечаем в этом году, является священным праздником для всех казахстанцев.

От имени акима Алматы Бакытжана Сагинтаева выражаю благодарность за совместную работу и вклад по решению социально значимых вопросов жизнедеятельности города. Уверен, мы и дальше продолжим конструктивно сотрудничать на благо горожан. Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

При этом замакима отдельно отметил работу председателя совета Рахмана Алшанова.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также Ержан Бабакумаров наградил членов Общественного совета за значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Казахстана и города Алматы юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Среди награжденных — советник министра культуры и спорта РК Ержан Абдрахманов, генеральный директор Ассоциации пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана «КазРЕНА» Борис Джапаров, председатель ПК «Қуаныш мекені» Толеутай Жаббаров, гендиректор ТОО «Компания «Таймас LTD» Гульжан Калдабаева, гендиректор ТОО «Гулден Сауда» Майра Сагымбекова, советник акима Алмалинского района Кусман Шалабаев, член Национального совета общественного доверия при президенте РК Марат Шибутов, председатель первичной организации Совета ветеранов УАП ДВД Алматы Айгуль Шопшекбаева.