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01:56 14.12.2021

Эксперт назвал способы избавиться от спам-звонков

Фото: pixabay
Сократить спам-звонки на мобильный телефон можно двумя способами, например не указывая свой основной номер на непроверенных сайтах, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский в интервью радио Sputnik.

Специалист порекомендовал обзавестись еще одним номером на случаи, если все же есть необходимость его оставить, например, если человек занимается продажами на площадках в Сети.

Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не «светить», тогда, соответственно, и звонков не будет. Александр Дворянский

Можно завести второй кнопочный телефон именно для такой цели.

Еще один метод предотвращения телефонного спама – использование блокировки звонков или определителей номера. Специальные сервисы, как платные, так и бесплатные, позволяют это сделать. На экране телефоне появится надпись, что это спам или назойливая реклама, соответственно, человек просто не будет брать трубку.

Айсулу Омарова
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