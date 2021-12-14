01:56 14.12.2021
Эксперт назвал способы избавиться от спам-звонков
Фото: pixabay
Сократить спам-звонки на мобильный телефон можно двумя способами, например не указывая свой основной номер на непроверенных сайтах, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский в интервью радио Sputnik.
Специалист порекомендовал обзавестись еще одним номером на случаи, если все же есть необходимость его оставить, например, если человек занимается продажами на площадках в Сети.
Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не «светить», тогда, соответственно, и звонков не будет. Александр Дворянский
Можно завести второй кнопочный телефон именно для такой цели.
Еще один метод предотвращения телефонного спама – использование блокировки звонков или определителей номера. Специальные сервисы, как платные, так и бесплатные, позволяют это сделать. На экране телефоне появится надпись, что это спам или назойливая реклама, соответственно, человек просто не будет брать трубку.