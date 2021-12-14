Российские вакцины проверят на эффективность против «омикрона»

В интервью на канале «Россия 1» глава Минздрава отметил, что план работ составлен.

Я думаю, что это займет до трех недель в общей сложности, предварительно пока. Работы ведутся, план составлен. Конечно, очень важно провести достаточно большое количество исследований, в том числе с плазмой уже вакцинированных людей, чтобы понять разные титры, посмотреть особенности поведения вируса, как он себя будет вести на культуре клеток. Михаил Мурашко

Накануне стало известно, что в Великобритании скончался первый пациент, заболевший «омикрон-штаммом».