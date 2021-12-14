06:38 14.12.2021
Российские вакцины проверят на эффективность против «омикрона»
Фото: sputnikvaccine.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал сроки проверки российских вакцин на эффективность против «омикрон-штамма», передает Zakon.kz.
В интервью на канале «Россия 1» глава Минздрава отметил, что план работ составлен.
Я думаю, что это займет до трех недель в общей сложности, предварительно пока. Работы ведутся, план составлен. Конечно, очень важно провести достаточно большое количество исследований, в том числе с плазмой уже вакцинированных людей, чтобы понять разные титры, посмотреть особенности поведения вируса, как он себя будет вести на культуре клеток.Михаил Мурашко
Накануне стало известно, что в Великобритании скончался первый пациент, заболевший «омикрон-штаммом».
Что известно об «омикроне» – новом штамме коронавируса
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