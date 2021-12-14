397 новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 53,

в Алматы – 19,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области – 65,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 81,

в Костанайской области – 14,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 57,

в СКО – 57,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 980 372 случая COVID-19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 89,

в Алматы – 44,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 55,

в Карагандинской области – 134,

в Костанайской области – 6,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 72,

в СКО – 78,

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 949 397 человек.