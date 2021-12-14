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08:01 14.12.2021

397 новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

статистика, коронавирус. Минздрав Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане за сутки выявили 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 94 случая меньше, чем днем ранее, что говорит о продолжении спада заболеваемости в стране, передает Zakon.kz.

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 53,

  • в Алматы – 19,

  • в Шымкенте – 5,

  • в Акмолинской области – 65,

  • в Актюбинской области – 6,

  • в Алматинской области – 12,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 5,

  • в Карагандинской области – 81,

  • в Костанайской области – 14,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 57,

  • в СКО – 57,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 980 372 случая COVID-19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 89,

  • в Алматы – 44,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 63,

  • в Актюбинской области – 10,

  • в Алматинской области – 19,

  • в Атырауской области – 19,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 17,

  • в ЗКО – 55,

  • в Карагандинской области – 134,

  • в Костанайской области – 6,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 72,

  • в СКО – 78,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 949 397 человек.

Динара Халдарова
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