397 новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 53,
в Алматы – 19,
в Шымкенте – 5,
в Акмолинской области – 65,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 12,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 81,
в Костанайской области – 14,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 57,
в СКО – 57,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 980 372 случая COVID-19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в РК 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 89,
в Алматы – 44,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 63,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 55,
в Карагандинской области – 134,
в Костанайской области – 6,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 72,
в СКО – 78,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 949 397 человек.