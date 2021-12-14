За 11 месяцев инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%

С докладами выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, Жамбылской области — Бердибек Сапарбаев, Туркестанской области — Умирзак Шукеев.

В целях дальнейшего развития агропромышленной отрасли Казахстана запланирована реализация 934 инвестпроектов, которые обеспечат до 2025 года привлечение в отрасль 4,4 трлн тенге инвестиций.

За счет принятых мер инвестиции в основной капитал АПК увеличились за 11 месяцев на 40,5%, насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием составило 85%, объем экспорта по сравнению с девятью месяцами 2020 года вырос на 14,3%. Этот результат был достигнут, несмотря на снижение урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Фото: primeminister.kz

По линии холдинга «Байтерек» по инвестиционным проектам АПК на текущий год выделено 63 млрд тенге, а в целом на финансирование сельского хозяйства — около 400 млрд тенге.

Глава правительства отметил положительную динамику реализации инвестпроектов в сфере АПК во всех регионах. Так, в текущем году введено в эксплуатацию 266 инвестпроектов АПК на общую сумму 239 млрд тенге, в т.ч. 36 молочно-товарных ферм, 27 проектов по переработке растениеводческой продукции, шесть мясокомбинатов, 13 птицефабрик. За счет реализации данных проектов импортозависимость за год сокращена на 15%.

Обеспечение внутреннего рынка молочными продуктами отечественного производства увеличилось с 51,4 до 70%, колбасными изделиями — с 60,5 до 70%, мясом птицы — с 58 до 75%, яблоками — с 73 до 80%. Производство сахара выросло с 31,1 до 60%, а объем выращивания рыбы увеличен на 4 тыс. тонн, или на 30% за год.

Следует наращивать объемы производства переработанной сельхозпродукции путем стимулирования кластерного развития производства, объединения в сельхозкооперативы мелких производителей и переработчиков. Реализация данных проектов направлена, в первую очередь, на обеспечение продовольственной безопасности страны. В целом, до конца 2023 года требуется снять импортозависимость по всем основным продуктам питания. Аскар Мамин

Премьер-министр отметил, что по мере насыщения внутреннего рынка важно наращивать объемы экспорта путем расширения географии поставок и видов продукции. При этом необходимо обеспечить доступ к инфраструктуре хранения и логистики, которые занимают основную долю в себестоимости товаров.

Глава правительства подчеркнул, что с учетом роста спроса мирового рынка на продовольственные товары Казахстан имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов.

Мамин поручил обеспечить особый контроль и сопровождение хода реализации инвестиционных проектов, особенно по импортозависимым товарным позициям.

Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами национальной экономики, финансов и холдингом «Байтерек» поручено обеспечить своевременное финансирование инвестиционных проектов, совместно с акиматами — обеспечить исполнение обязательств государства по выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям в текущем году.