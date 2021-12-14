«Тайны вокруг нас»: история обрядовой пищи казахов

Бел котерер – традиция приготовления особого угощения для пожилых людей. Оно варится из спинной части крупных животных и подается с творогом. В числе полезных элементов этого блюда – коллаген, кальций и жир.

Жир – это не всегда вред. Он играет важную роль для нас и входит в состав клеточных мембран. Жир необходим для синтеза половых гормонов, для нормального состояния кожи и волос. Диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Юлия Пегарева

Употребляют эту пищу после долгой зимы, чтобы комфортно перейти к новому этапу жизни.

Молодежь в начале весны готовила свое угощение – уйкыашар, кепкоже и уыз. Последние блюда состоят из молозива, то есть молока едва отелившейся коровы, кобылицы или козы.

В обрядовых блюдах соединяется хозяйственная польза, социальная функция, возможность употребить деликатес, что показывает мудрость казахской кухни.

Свежевыдоенное молозиво заливают в начисто отмытую толстую кишку барана и варят.

Самое главное, здесь присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3 и другие элементы, которые являются мощными иммуностимуляторами. Комплекс активных веществ также создает гамму иммуномодулирующих факторов. Профессор, руководитель лаборатории пищевых биотехнологий Юрий Синявский

Родам и поддержке женщин посвящены несколько обрядов и специальных блюд казахской кухни. Чтобы молодой матери восстановить силы, ей нужно было отведать особой каши – быламык. Готовилось блюдо на основе пшеничной и пшенной муки. Перед тем как зерно перемолоть, его хорошо обжаривали.

О материнской нежности к сыну говорило блюдо жаужурек – отварная печень, завернутая во внутренний жир.

В знак любви матери к дочери готовилось улпешрек – сердце.

Душу кочевника в его странствии по циклу жизни сопровождал аромат ритуальных жареных лепешек – шелпеков.

Круговорот светил на небе, времен года на земле и цикл событий в человеческой жизни – все это отразилось в казахской кухне, подытожили ведущие программы.