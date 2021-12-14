11:04 14.12.2021
В Шымкенте смягчили карантин
Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление от 13 декабря 2021 года, которым вносятся изменения и дополнения в ранее принятые постановления, сообщает Zakon.kz.
В частности, до 80% увеличена заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии, компьютерных клубов, цирка при наличии «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей, если данные организации являются участниками Ashyq.
Кроме того, репетиции на объектах культуры можно проводить в обычном режиме при соблюдении вышеперечисленных условий.
Компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы, могут работать при заполняемости не более 30%, субъекты, участвующие в проекте Ashyq, – при заполняемости 80%, при наличии «зеленого» статуса у сотрудников и посетителей.
При этом услуги оказываются только лицам, достигшим 12 лет и старше.
Постановление вводится в действие со дня подписания.