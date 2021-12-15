Этические принципы ведения бизнеса – что стоит за понятием «комплаенс»

Сегодня внешнеэкономическая деятельность, особенно в малом и среднем бизнесе, не ограничивается просто поставками продукции: предприниматели в Казахстане развивают партнерские отношения с зарубежными коллегами, открывают совместные предприятия и привлекают инвестиции. Именно поэтому важно формировать ответственное поведение фирмы и ее сотрудников на рынке. И здесь на помощь приходит комплаенс – соответствие, согласие и повиновение законам, правилам и стандартам.

Собственный кризис или чужие знания

Как бы парадоксально ни звучало, но сегодня большая часть взяток в Казахстане, как и в других странах Центральной Азии, инициируется не госслужащими и работниками квазигосударственного сектора, а представителями бизнеса.

Своеобразным толчком для трансформации в сторону исправления тенденции послужил начавшийся в 2014 году кризис телекоммуникационного холдинга VEON. Из-за многомиллионных взяток управляющим госструктурам в Узбекистане компания потеряла гораздо больше, чем просто деньги (795 млн долларов. – Прим. ред). Впрочем, и приобрела немало.

Фото: Beeline

Руководство компании разработало и внедрило целый ряд мер, направленных на повышение корпоративной культуры и улучшение взаимодействия между сотрудниками всех уровней. С тех пор максимальная открытость лежит в основе всей деятельности холдинга, что, безусловно, ценится на рынке.

Только честность – утопия ли?

В Казахстане одной из немногих по-настоящему подготовленных в сфере противодействия регуляторным и коррупционным рискам компаний можно назвать Beeline. Здесь уделяется большое внимания программе антикоррупционного комплаенса, аудиту, риск-менеджменту для обеспечения максимально прозрачных деловых отношений с партнерами, клиентами, сотрудниками и акционерами. Основой эффективной реализации такой программы является корпоративная культура, призывающая к открытому и прозрачному ведению бизнеса.

Фото: Beeline

Лучшее для бизнеса – это пройти трансформацию через знания, а не сложности. На сегодня антикоррупционный комплаенс обязателен в квазигосорганизациях, но это определенный сектор. Однако если смотреть на этимологию слова «коррупция», то это касается любого сектора и личной ответственности каждого человека в любой компании. Иметь хорошие взаимоотношения с бизнес-партнерами, быть уверенным в том, как правильно, экологично и прозрачно выстраивать отношения с ними, как выбирать сотрудников без конфликта интересов – на это и направлен наш огромный социальный проект. Все это должно стать нормой делового поведения на рынке. Руководитель службы деловой этики и комплаенс Beeline Айпара Адибай

Айпара Адибай отметила, что выгода не должна идти против качества, так как в итоге это влияет на клиента, а значит – на каждого человека в Казахстане.

Трансформация должна начаться с малого и среднего бизнеса. И тут нет личной выгоды. Это лишь понимание того, что лично я могу сделать такого, чтобы жизнь будущего поколения была лучше, свободной от коррупции и всех негативных последствий в результате этого «недуга». Основой такой трансформации является изменение мышления, принятие, что вести открытый и честный бизнес – это нормально. Айпара Адибай

Спикер подчеркнула, что контроль – старое понятие, и в современном мире открытой информации жизнь сама по себе идет к очищению от коррупции. По мнению эксперта, сейчас люди любят свободу выражения слова, ищут возможности для самореализации там, где есть подходящая открытость. Нужно лишь создать условия.

К слову, программа комплаенс не ограничивается мерами по противодействию коррупции. Это – целая экосистема мероприятий, таких как установление и поддержание открытой и доверительной коммуникации между топ-менеджментом и персоналом, улучшение культурных ценностей, создание единого информационного пространства внутри компании, укрепление командного духа, повышение лояльности сотрудников, клиентов и бизнес-партнеров.

В целом комплаенс состоит из одиннадцати основных направлений. И на первом месте – приверженность руководства этическим принципам ведения бизнеса. Менеджеры всех уровней должны подавать пример в соблюдении принципов кодекса и этики, создавать условия, при которых работники готовы открыто заявлять о том, что их беспокоит.

Хочешь изменить мир, начни с себя и своей компании. Если честно, я благодарен тому, что мы серьезно отнеслись к случаю в Узбекистане. А механизм возмездия, который реализован американской системой правосудия, сработал чрезвычайно эффективно. Могли бы мы сами пройти и выстроить все за три года с нуля? Не уверен. Считаю, что концентрация всей группы на комплаенс-программе позволила подняться до такого уровня. Главный исполнительный директор Beeline Евгений Настрадин

Многие руководители считают, что обученный сотрудник легко уйдет к конкурентам.

Фото: Beeline

Мы превратились в прекрасный источник трудовой силы для других компаний. Это приятно, я не огорчаюсь. Ценности закрепились и транслируются дальше. От этого выиграют все. Я очень хочу, чтобы комплаенс стал важной частью в университетах страны. Мы готовы выделять человеческий ресурс, делиться программами, спонсировать развитие. Это должно превратиться в базовое знание и норму. Это новая эра в бизнесе. Евгений Настрадин

В течение нескольких лет можно легко полностью изменить такие важные процессы, как закупочные мероприятия, подбор персонала, тренинги и коммуникации, урегулирование конфликта интересов, бонусирование сотрудников, управление горячей линией и внутренние расследования по нарушениям кодекса поведения и политик комплаенс.

Фото: Beeline

Эксперты уверены: для начала следует задать вопрос себе – «Какой я руководитель?». И сделать выбор: продолжать идти к кризису, который может разрушить компанию, или все-таки перенять опыт, который сделает ее наиболее эффективной, чем она была вчера.

Форум является ежегодным. В прошлом году основными участниками были специалисты в области комплаенса, аудита, риск-менеджмента. В этом году мы решили сделать основной фокус на бизнес-сообщество страны, провели форум в формате тренинга, то есть сделали больше практики для того, чтобы в организациях малого, среднего и крупного бизнеса, которые желают внедрить аналогичную программу, была возможность применить наш опыт на местах. В конце форума мы провели розыгрыш обучения по бизнес-комплаенсу для четырех компаний, а также передали эстафету руководителю вновь созданной Ассоциации комплаенс и деловой этики Эдуарду Кану. Цель эстафеты – дальнейшее распространение аналогичной практики проведения форума разными организациями для распространения опыта и навыков по выстраиванию антикоррупционной комплаенс-программы. Айпара Адибай