Михаил Ломтадзе награжден орденом «Достык»

Орден «Достык» — это награда за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Орден вручил премьер-министр РК Аскар Мамин на торжественной церемонии награждения к 30-летию Независимости. Государственные награды были вручены также ветеранам труда, сотрудникам министерств и ведомств, национальных компаний, представителям деловых кругов.

30-летие Независимости — это важная веха в истории Казахстана. Независимость — прочная основа государственности, символ свободы, стабильности и межнационального согласия. Наша независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо своей страны и земли, стремлением каждого из нас жить в развитом и сильном государстве. Премьер-министр Аскар Мамин

Михаил Ломтадзе отметил в своей речи, что миссия Kaspi.kz — улучшать жизнь казахстанцев, создавая инновационные сервисы и продукты.

Наша команда убеждена: что хорошо для казахстанцев и Казахстана — хорошо для Kaspi.kz. Мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы радовать наших любимых клиентов и показывать всему миру, какие уникальные компании и технологи создаются в РК. Михаил Ломтадзе

Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, диджитализации и создании финтех-продуктов, которые улучшают жизнь. Компания Kaspi.kz стала драйвером этих инноваций и является примером не только внутри страны, но и на мировой арене. Об этом сегодня говорят авторитетные мировые эксперты.

«Меня поразило приложение Kaspi. Это пример будущего, это отблеск будущего», — сказал на шестом заседании Astana Club старший научный сотрудник Атлантического совета, директор программы энергетики и безопасности (ITIC) Ариэль Коэн.

Мы поддерживаем стремление Казахстана продвинуться вверх по цепочке добавленной стоимости, развивать производство и базу профессиональных навыков, а также сектор услуг. Я слышал, например, что Kaspi – отличное приложение для финансовых услуг. Министр торговли Великобритании Ранил Джаявардена

Успешное IPO Kaspi.kz в прошлом году повысило инвестиционную привлекательность страны. Целый ряд престижных глобальных инвестиционных фондов, которые являются инвесторами Kaspi.kz, ранее никогда не инвестировали в Казахстан.

Сегодня темпы развития инноваций в Казахстане выше, чем во многих странах. Этот феномен уже изучают за рубежом. Гарвардская бизнес-школа написала материал об истории Kaspi.kz. По нему учатся студенты магистратуры.

Ранее Михаил Ломтадзе был награжден медалью «Халық алғысы» за вклад в развитие страны в сложный период пандемии.