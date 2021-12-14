13:25 14.12.2021
В Алматы запустили движение на крупной транспортной развязке
Фото: Акимат Алматы
Аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда дал старт движению по развязке на пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова, передает Zakon.kz.
На пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова завершено строительство транспортной развязки.
Фото: акимат Алматы
Протяженность эстакады через пр. Рыскулова составляет 186 метров.
Ее строительство затягивалось из-за судебных тяжб с владельцами строений, находившихся в зоне строительства.Пресс-служба акимата Алматы
Ранее было открыто движение по отдельным боковым съездам. Развязка увеличит пропускную способность по пр. Рыскулова до 80 тыс. автомобилей в сутки, по ул. Емцова — до 40 тыс.
Фото: акимат Алматы
Ранее на строящейся развязке на пересечении Кульджинского тракта и ул. Бухтарминской было организовано движение транспортных средств по эстакаде по Кульджинскому тракту в двух направлениях.
Кроме того, открыто движение по съездам с ул. Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на ул. Бухтарминскую, без необходимости проезда к разворотной площадке.