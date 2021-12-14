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Законодательство РК
14:27 14.12.2021

В Казахстане задержали крупную партию контрабандных смартфонов из Кыргызстана

контрабанда, задержание Фото: пресс-служба КГД
Пресечена попытка ввоза в Казахстан крупной партии смартфонов и электронных устройств Apple и Samsung в тайнике грузового отсека. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает Zakon.kz.

В тайнике, оборудованном для скрытой перевозки грузов, обнаружено 2134 единицы смартфонов iPhone, 124 единицы планшетов iPad, 451 единица смарт-часов Apple iWatch и другие электронные устройства известных брендов без товаросопроводительных документов.

задержание на границе

Фото: пресс-служба КГД

По предварительным данным, общая стоимость груза составляет более 1 млрд тг.

контрабанда

Фото: пресс-служба КГД

Следует отметить, что через автомобильный пункт пропуска «Аухатты» разрешено перемещение только порожних грузовых автотранспортных средств. Мероприятия по пресечению факта ввоза проведены работниками Управления экспортного контроля Департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК и сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области.Комитет госдоходов

Данный факт зарегистрирован в КУИ Департамента пограничной службы Жамбылской области и передан в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.

Лариса Черненко
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